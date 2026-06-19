Jonathan David met un triplé, l'OL en larmes

Auteur d'un triplé avec le Canada face au Qatar lors de la deuxième journée de phase de groupes de la Coupe du monde, Jonathan David s'est particulièrement montré. En pleine période de mercato, la Juventus se frotte les mains, mais l'OL voit une cible s'éloigner.

L' Olympique Lyonnais a récemment officialisé le transfert d'Afonso Moreira vers le Bayer Leverkusen contre 33,6 millions d'euros. Une somme importante et nécessaire pour son passage devant la DNCG à la fin du mois de juin. En parallèle, la cellule de recrutement continue d'explorer des pistes offensives et cherche toujours un attaquant de pointe pour combler le retour de prêt d'Endrick au Real Madrid.

Plusieurs joueurs ont été sondés, alors que l'idée d'une arrivée de Jonathan David sous la forme d'un prêt faisait de plus en plus de bruit. Mais le triplé inscrit par l'international canadien face au Qatar la nuit dernière a directement fait grimper sa cote sur le marché des transferts, pour le plus grand bonheur de la Juventus.

Jonathan David, c'est cuit pour l'OL

A en croire les informations de Tutto Mercato Web, le triplé de Jonathan David en pleine Coupe du monde a des conséquences importantes. La Juventus veut se servir de cette vitrine aux yeux du monde pour demander désormais 30 millions d'euros pour laisser partir son attaquant de pointe. L'objectif est de profiter de l'évolution immédiate de sa cote pour le vendre, plutôt que de s'embêter avec un prêt qui, s'il est infructueux, pourrait faire redescendre sa valeur marchande.

Un tel montant est très largement hors de portée pour l'Olympique Lyonnais, toujours freiné par ses problèmes financiers majeurs. Les Gones ont l'obligation de réaliser des coups intelligents, donc peu onéreux, pour se renforcer. Recruter Jonathan David sous la même formule qu'Endrick était une perspective alléchante, mais avec le Mondial qui court, cette piste s'éloigne.