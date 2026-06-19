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Mondial 2026 : Le Canada éclate le Qatar 6-0

Mondial 202619 juin , 2:42
parFoot01 avec Reuters
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Le Canada a remporté une victoire écrasante jeudi contre le Qatar (6-0) pour son deuxième match de la Coupe du monde de football, prenant ainsi la tête du groupe B.
Cyle Larin a profité d'un rebond pour ouvrir le score, avant que Jonathan David ne marque d'une volée avant de doubler la mise.
La victoire a toutefois été obtenue dans la douleur, alors que le milieu de terrain Ismaël Koné a été évacué après un tacle d'Assim Madibo en début de deuxième période, qui a valu un carton rouge au joueur qatari.
Le Qatar, réduit à 10 à la 34e minute après l'expulsion de Homam Ahmed pour une faute sur Tajon Buchanan, a donc terminé le match à 9.
Nathan Saliba a scellé le sort du match en transformant un coup franc peu après son entrée en jeu en remplacement d'Ismaël Koné.
Un but contre son camp de Mohamed Manai a porté le score à 5-0. Jonathan David a encore marqué dans le temps additionnel d'une frappe du pied gauche, s'offrant un triplé.
Après deux matches, le Canada détient quatre points, comme la Suisse. L'équipe a toutefois pris la tête du groupe B en raison du nombre de buts.
Le Canada et la Suisse s'affronteront le 24 juin à Vancouver tandis que le Qatar sera opposé à la Bosnie-Herzégovine à Seattle, des matches qui concluront la phase de groupe.
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première victoire pour le canada mais on retiendra surtout la blessure de Kone.

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Malo Gusto est arrière droit, et Hernandez est arrière gauche.

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Jamais compris pour DD ne le titularisait pas. Il est infiniment meilleur que Hernandez et il joue dans un grand championnat.

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j'espère qu'ils ont aimé en prendre 6

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bien mieux que la fraude hernandez en tout cas

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