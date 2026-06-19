Mondial 2026 : Le Canada éclate le Qatar 6-0

première victoire pour le canada mais on retiendra surtout la blessure de Kone.
Malo Gusto est arrière droit, et Hernandez est arrière gauche.
Jamais compris pour DD ne le titularisait pas. Il est infiniment meilleur que Hernandez et il joue dans un grand championnat.
j'espère qu'ils ont aimé en prendre 6
bien mieux que la fraude hernandez en tout cas
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