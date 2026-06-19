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Mondial 2026 :La blessure de Koné jette une ombre sur la victoire du Canada

Mondial 202619 juin , 4:00
parFoot01 avec Reuters
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VANCOUVER, Canada, 18 juin (Reuters) - La première victoire du Canada en Coupe du monde a été assombri jeudi lorsque le milieu de terrain Ismaël Koné s'est fracturé la jambe, ce qui a ébranlé ses coéquipiers et son entraîneur Jesse Marsch.
Ismaël Koné a été évacué du stade de Vancouver, où le Canada disputait son deuxième match du tournoi contre le Qatar, après un tacle d'Assim Madibo à la 54e minute.
Jesse Marsch a déclaré que le bruit de l'impact était audible depuis le bord du terrain.
"C'est arrivé juste en face du banc. Nous pouvions tous l'entendre", a dit le sélectionneur de l'équipe nationale du Canada, qui a immédiatement compris la gravité de la blessure.
"Tout le monde pouvait entendre les os se briser", a-t-il dit.
L'incident a provoqué la fureur des membres de l'équipe du Canada, alors que Jesse Marsch exigeait de savoir pourquoi le tacle n'avait pas immédiatement entraîné de carton rouge.
Jesse Marsch a déclaré qu'Assim Madibo, finalement exclu du terrain, s'était rendu dans les vestiaires de l'équipe du Canada pour s'excuser auprès d'Ismaël Koné.
Ismaël Koné a été transporté à l'hôpital pour se préparer à subir une intervention chirurgicale.
Cette blessure porte un coup notable à l'équipe du Canada, alors qu'elle vient de prendre la tête du groupe B après sa victoire écrasante contre le Qatar (6-0).
Jesse Marsch a déclaré que l'absence d'Ismaël Koné se ferait profondément sentir.
"Tout le monde est un peu ébranlé par ce qu'il s'est passé. Ismaël occupe une place importante au sein de notre équipe. C'est un peu notre atout secret, et il va nous manquer. Mais je pense que nous avons de bons joueurs capables de prendre le relais."
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première victoire pour le canada mais on retiendra surtout la blessure de Kone.

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Malo Gusto est arrière droit, et Hernandez est arrière gauche.

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Jamais compris pour DD ne le titularisait pas. Il est infiniment meilleur que Hernandez et il joue dans un grand championnat.

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j'espère qu'ils ont aimé en prendre 6

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bien mieux que la fraude hernandez en tout cas

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