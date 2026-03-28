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John Textor annonce vouloir récupérer l’OL !

OL28 mars , 9:40
parGuillaume Conte
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Totalement surpris par la décision d’Ares Management de reprendre le contrôle de la société qui gère les intérêts de l’Olympique Lyonnais, John Textor dénonce les agissements du fonds d’investissements américain, et promet que la bataille n’est pas finie.
Ares Management, qui avait prêté des centaines de millions d’euros à John Textor pour qu’il s’amuse à racheter des clubs sans mettre un sou de sa poche, a décidé de siffler la fin de la récréation. Le fonds d’investissements a repris le contrôle de la holding qui détient les intérêts de l’Olympique Lyonnais notamment, se rendant bien compte que le reste des dettes n’allait jamais être réglé par l’homme d’affaire américain.

John Textor dénonce les agissements d'Ares

La page John Textor est définitivement tournée et ce sont les créanciers qui ont pris le contrôle. Eagle Football Holding Bidco a donc été racheté par Ares Management, qui a nommé un nouvel administrateur pour gérer les affaires courantes en attendant de voir la suite : le cabinet Cork Gully.

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Une vraie claque pour John Textor, qui a décidé de réagir ce samedi matin à cette éviction qu’il ne comprend pas et qu’il trouve illégitime. L’ancien propriétaire de l’OL estime que ses clubs étaient sains financièrement, et que c’est donc une hérésie totale de l’avoir destitué ainsi de manière brutale.
« Chez Eagle Football, nous sommes profondément choqués par la décision unilatérale et prédatrice d’Ares Capital Corporation de démanteler une activité multi-clubs financièrement viable, qui a réussi à redresser des clubs insolvables pour en faire des réussites sportives et qui, lorsqu’elle est exploitée de manière collaborative, génère des flux de trésorerie positifs en 2026 et au-delà (…) Ares ne déclenche clairement pas cette procédure d’administration en toute bonne foi. (…) Malgré nos objections, Eagle Football se dit prêt à collaborer avec l’administrateur afin de tenir Ares responsable de ses actes et de ses violations manifestes de la loi, et nous sommes convaincus de pouvoir reprendre le contrôle de notre entreprise », a assuré un John Textor forcément mis KO par cette nouvelle, mais qui ne perd pas le Nord en espérant retrouver les commandes de l’Olympique Lyonnais. En attendant les probables recours juridiques, la seule possibilité financière pour cela reste le rachat du club, ce qui sera difficile pour un homme qui n’a pas mis un sou de sa poche depuis le début.
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c'est quoi ces conneries ? combien de joueurs ont été bléssés par Tagliafico ? Au match aller contre Monaco, il a subit un attentat, qui meritait pas une suspension mais de la prison. Il s'est relevé sans aucune simulation et a rejoué. Tout le contraire de Camara qui simule la douleur, alors que lui meme a fait une agrsession sur chevalier sans aucune sanction. Quand a lee au match aller contre le PSG, c'est juste une blague, le mec il tombe au sol meme quand on fait juste le croiser ( je précise que j'adore ce joueur que je trouve sous coté)

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C’est bien dommage pour bamo meite surtout quand on voit les prestations de pavard et balerdi

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Mais cet énergumène de joueur n'a plus sa place dans le football . Vous croyez que l'OL a été gagnant quand il jouait . Détrompez vous . Et surtout en cette période ,plus il jouera contre des internationaux français mieux ça vaut pour lui pour les casser avant la coupe du monde au cas où, l'argentine jouera contre la France . Voilà sa mentalité de bassesse et de calcult

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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