John Textor annonce vouloir récupérer l’OL !

Totalement surpris par la décision d’Ares Management de reprendre le contrôle de la société qui gère les intérêts de l’Olympique Lyonnais, John Textor dénonce les agissements du fonds d’investissements américain, et promet que la bataille n’est pas finie.

Ares Management, qui avait prêté des centaines de millions d’euros à John Textor pour qu’il s’amuse à racheter des clubs sans mettre un sou de sa poche, a décidé de siffler la fin de la récréation. Le fonds d’investissements a repris le contrôle de la holding qui détient les intérêts de l’Olympique Lyonnais notamment, se rendant bien compte que le reste des dettes n’allait jamais être réglé par l’homme d’affaire américain.

John Textor dénonce les agissements d'Ares

La page John Textor est définitivement tournée et ce sont les créanciers qui ont pris le contrôle. Eagle Football Holding Bidco a donc été racheté par Ares Management, qui a nommé un nouvel administrateur pour gérer les affaires courantes en attendant de voir la suite : le cabinet Cork Gully.

Une vraie claque pour John Textor, qui a décidé de réagir ce samedi matin à cette éviction qu’il ne comprend pas et qu’il trouve illégitime. L’ancien propriétaire de l’OL estime que ses clubs étaient sains financièrement, et que c’est donc une hérésie totale de l’avoir destitué ainsi de manière brutale.

« Chez Eagle Football, nous sommes profondément choqués par la décision unilatérale et prédatrice d’Ares Capital Corporation de démanteler une activité multi-clubs financièrement viable, qui a réussi à redresser des clubs insolvables pour en faire des réussites sportives et qui, lorsqu’elle est exploitée de manière collaborative, génère des flux de trésorerie positifs en 2026 et au-delà (…) Ares ne déclenche clairement pas cette procédure d’administration en toute bonne foi. (…) Malgré nos objections, Eagle Football se dit prêt à collaborer avec l’administrateur afin de tenir Ares responsable de ses actes et de ses violations manifestes de la loi, et nous sommes convaincus de pouvoir reprendre le contrôle de notre entreprise », a assuré un John Textor forcément mis KO par cette nouvelle, mais qui ne perd pas le Nord en espérant retrouver les commandes de l’Olympique Lyonnais. En attendant les probables recours juridiques, la seule possibilité financière pour cela reste le rachat du club, ce qui sera difficile pour un homme qui n’a pas mis un sou de sa poche depuis le début.