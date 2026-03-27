John Textor - Botafogo
John Textor - Olympique Lyonnais

Textor définitivement viré, l’OL sort le champagne

OL27 mars , 19:40
parEric Bethsy
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Ecarté de la présidence au profit de Michele Kang l’été dernier, John Textor n’a plus aucun lien avec l’Olympique Lyonnais. Ce vendredi, Eagle Football Holdings Bidco Limited, qui détient 85% des parts du club rhodanien, a été racheté par la société Cork Gully, actant ainsi le départ définitif de l’homme d’affaires américain.
C’est définitivement terminé entre l’Olympique Lyonnais et John Textor. Malgré sa mise à l’écart de la présidence l’été dernier, lorsqu’il avait été remplacé par sa compatriote Michele Kang à la présidence, l’Américain restait lié au club rhodanien via la holding qu'il présidait. Mais ce vendredi, la société britannique Cork Gully a annoncé le rachat d'Eagle Football Holdings Bidco Limited qui possède 85% des parts de l’Olympique Lyonnais. Ce rachat permet ainsi à la holding d’éviter la faillite.
L’autre conséquence immédiate, c’est la mise à l’écart définitive de John Textor qui n’a plus aucun lien avec les Gones. La gestion désastreuse de l’homme d’affaires continue de plomber les finances du pensionnaire de Ligue 1. Et la situation pourrait encore durer un moment, surtout si les hommes de Paulo Fonseca ne se qualifient pas pour la lucrative Ligue des Champions. Il n’empêche que la séparation avec John Textor ne peut qu’être une bonne nouvelle pour l’Olympique Lyonnais qui, a priori, n’a pas à craindre de mesures particulières suite au rachat de Cork Gully.

L'OL forcément ravi

Le successeur d’Eagle Football Holdings Bidco Limited n’a pas prévu de toucher à ses clubs. « Les opérations quotidiennes, les matchs et les activités sportives se poursuivent normalement, peut-on lire dans le communiqué publié. La procédure d'administration vise à fournir un cadre ordonné pour préserver la valeur et assurer la continuité, et non à perturber les clubs ou leurs supporters. » Contacté par L’Equipe, l’Olympique Lyonnais n’a pas souhaité commenter l’information. Mais la nouvelle a été bien accueillie, d’autant que la direction rhodanienne va retrouver un véritable interlocuteur avec les plus hauts décideurs.
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