OL : La page Textor tournée, rachat à venir de Kang ?

Les défauts de paiement répétés de John Textor l'écartent définitivement d'Eagle. L'Américain ne détient plus sa holding après le rachat par la société Cork Gully. Une péripétie qui ne menace pas l'OL à court terme.

Les créanciers de John Textor auront eu sa peau. Ce vendredi, la société britannique Cork Gully a annoncé le rachat d'Eagle Football Holdings Bidco détenu par le propriétaire de l' Olympique Lyonnais . Une manœuvre indispensable pour éviter la faillite de la holding et récupérer l'argent prêté pour Cork Gully. Ce changement laisse songeurs les supporters lyonnais. La holding en question fait partie d'Eagle Football Group, actionnaire majoritaire de leur club à hauteur de 85%.

Michele Kang pourrait racheter l'OL

Néanmoins, la distinction entre la holding et l'ensemble du fonds fait toute la différence comme l'a confirmé ce soir Eagle Football Group dans un communiqué. « Le Conseil d’administration d’Eagle Football Group SA (la « Société ») prend acte de l’annonce faite aujourd’hui par Eagle Football Holdings Bidco Limited (« Eagle Bidco »), l’actionnaire majoritaire de la Société, concernant la nomination de Cork Gully en tant qu’administrateurs judiciaires d’Eagle Bidco. [...] La Société n’est pas concernée par cette procédure, et les administrateurs judiciaires n’ont été nommés dans aucune des filiales d’Eagle Bidco. La gouvernance et les opérations quotidiennes du groupe OL ne sont pas affectées », a indiqué Eagle.

Toutefois, la société a précisé qu'un rachat des parts du club était possible par les créanciers et notamment par Michele Kang. « Il serait possible pour les créanciers d'Eagle Bidco, y compris Michele Kang, Présidente-Directrice générale d'Eagle Football Group, de présenter une telle offre. La Société tiendra le public informé, conformément aux obligations d'information applicables, de toute évolution importante qui serait portée à sa connaissance. En parallèle, la Société poursuit son objectif d’assainissement de sa situation financière », écrit Eagle. De quoi ouvrir de nouvelles perspectives pour l'Olympique Lyonnais et refermer définitivement le chapitre John Textor.