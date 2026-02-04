CdF : Endrick sort l'OL du piège lavallois

Pas sur que paris battent L OM, paris cette on beaucoup de soucis elle est prenable
En tout cas je te confierai pas mes gosses tu fais peur
Le lucide réveille toi tu m’inquiètes il le met titulaire mais il trouve que c’est pas un bon joueur ? Toi vraiment t’es d’un niveau incroyable tu parle bcp mais t’es jamais bon non plus
Reve déja de pas prendre une branlée ce WE avant de rever de nous battre...
En coupe de France ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|48
|20
|15
|3
|2
|43
|16
|27
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|39
|20
|12
|3
|5
|33
|20
|13
|32
|20
|10
|2
|8
|34
|30
|4
|31
|20
|8
|7
|5
|30
|31
|-1
|30
|20
|9
|3
|8
|33
|25
|8
|30
|20
|8
|6
|6
|31
|23
|8
|28
|20
|7
|7
|6
|27
|31
|-4
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|26
|20
|7
|5
|8
|21
|25
|-4
|23
|20
|6
|5
|9
|26
|33
|-7
|22
|20
|6
|4
|10
|27
|38
|-11
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|20
|3
|5
|12
|19
|36
|-17
|13
|20
|3
|4
|13
|14
|29
|-15
|12
|20
|3
|3
|14
|21
|46
|-25
[⚽ VIDÉO BUT] 🏆🇫🇷 #CoupeDeFrance 🇧🇷💥 Le MISSILE d'Endrick !!! 🤯 Le Brésilien délivre l'OL à la 80ème face à Laval d'une frappe surpuissante ! #OLLAVAL #CDFCA tinyurl.com/mh42t8mu