CdF : Endrick sort l'OL du piège lavallois

Coupe de France04 févr. , 22:22
parMehdi Lunay
32
8e de finale de la coupe de France
Groupama Stadium
OL-Laval 2-0
Buts : Endrick (80e), Moreira (90e+4) pour l’OL
Vainqueur de ses 10 derniers matchs toutes compétitions confondues, l'Olympique Lyonnais arrivait serein face à Laval (17e de Ligue 2). Néanmoins, le match était beaucoup plus compliqué que prévu. L'OL butait sur le bloc bas lavallois et les Tangos étaient menaçants en contre. Camara obligeait Descamps à réaliser trois parades en première période. Le temps fort des Lyonnais sur le plan offensif était une frappe de Merah sur le poteau (33e).
Après la pause, l'attaque-défense reprenait et Lyon continuait de se casser les dents sur Laval. Heureusement, Rémy Descamps était dans un grand soir avec une belle envolée après l'heure de jeu. Moreira et Himbert entraient pour débloquer le match mais c'était finalement Endrick qui assumait ce rôle. Le Brésilien concluait une belle percée de Sulc dans l'axe par un missile dans la lucarne. Dans les dernières secondes, Afonso Moreira doublait la mise sur une faute de main du gardien lavallois. L'OL est en quart de finale et Endrick continue d'écrire sa légende dans le Rhône.

Coupe de France

04 février 2026 à 20:30
Olympique Lyonnais
Moreira de Sousa80'Bastardo Moreira90'(og)
2
0
Match terminé
Laval
Chronologie
Composition
Statistiques
But contre son camp
90
A. Bastardo Moreira
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Carton jaune
88
A. Bastardo Moreira
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Carton jaune
88
M. Commaret
LavalLaval
Remplacement
84
ENTRE
W. Benard
LavalLaval
SORT
C. Mandouki
LavalLaval
Voir Les Détails Complets Du Match
32
