OL : Deux joueurs catastrophiques font halluciner Lyon

L’OL s’est imposé dans la douleur ce mercredi soir face à Laval (2-0) en 8e de finale de Coupe de France mais deux joueurs n’ont pas profité de la rotation effectuée par Paulo Fonseca pour marquer des points.

Profitant de la réception de Laval, formation de Ligue 2, Paulo Fonseca avait procédé à quelques changements dans son onze de départ pour ce huitième de finale de la Coupe de France . Les choix du technicien portugais ont été payants puisque l’OL s’est qualifié en l’emportant 2-0 . Mais que ce fut difficile pour Lyon, qui n’avait toujours pas fait la différence à quinze minutes de la fin du match qui a dû s’en remettre à son génie brésilien Endrick pour faire la différence.

Deux habituels remplaçants lancés ce mercredi dans le onze de départ ont particulièrement déçu : Hans Hateboer et Adam Karabec, qui formaient le couloir droit des Gones. Décevants l’un comme l’autre, le défenseur néerlandais et l’ailier tchèque ont mis la patience des supporters lyonnais à rude épreuve.

« Je suis entrain de regarder du cecifoot et ni Karabec ni Hateboer n'auraient le niveau pour être titulaire », « Le couloir Hateboer Karabec c’est un cauchemar », « Le côté droit Hateboer - Karabec sincèrement j'ai pas souvenir d'un truc pareil même quand on était au fond du trou », « Mata, Karabec et Hateboer... L'équipe est apathique mais ces 3 joueurs sont assez inquiétants », « Le côté droit avec Hateboer et Karabec est une abomination pour le foot » ou encore « Un peu plus d'application, un peu plus de vitesse, et ça devrait passer. Ne jouons pas à se faire peur. Individuellement, c'est très très dur pour Karabec par contre » peut-on lire sur X, où de nombreux supporters de l’OL ont souffert devant leur écran de télévision à l’occasion de ce match face à Laval.

Karabec et Hateboer prennent cher

De toute évidence, l’ex-défenseur du Stade Rennais ainsi que le gaucher tchèque n’ont pas gagné des points face à Laval ce mercredi soir. Paulo Fonseca sait désormais à quoi s’en tenir avec ces deux joueurs, bien trop limités techniquement pour concurrencer les titulaires potentiels à leur poste, à savoir Maitland-Niles pour Hateboer et Afonso Moreira, Sulc ou Endrick pour Karabec.