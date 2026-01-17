ICONSPORT_281188_0184

Il refuse la Premier League, il ne veut que l'OL

OL17 janv. , 18:00
parGuillaume Conte
L'OL a longtemps craint des départs cet hiver, mais finalement ce sont des nouveaux joueurs qui arrivent. Et les recrues de l'été dernier ne lâchent pas le morceau.
Il y a beaucoup plus de mouvement que prévu à l’Olympique Lyonnais cet hiver. Et plutôt dans le bon sens. Avec Endrick et possiblement Noah Nartey, l’OL se renforce et se plait à avoir des ambitions pour la seconde partie de saison. Forcément, cela va créer un peu plus de concurrence et faire quelques victimes. Martin Satriano a pris la direction de l’Espagne sous la forme d’un prêt. Toujours pas de grosse vente en vue et l’inquiétude du côté lyonnais est quand même de voir un joueur majeur quitter le club.

Deux clubs anglais suivent Morton

Au milieu de terrain, le nom de Tanner Tessmann a souvent été cité. Mais Tyler Morton fait aussi l’objet l’intérêt de plusieurs clubs de Premier League. Ses qualités n’avaient pas été récompensées par une utilisation régulières à Liverpool, qui l’avait finalement vendu à Lyon. Ses prestations avec la formation de Paulo Fonseca ont marqué les esprits. Everton aimerait bien se l’offrir cet hiver et selon Football London, Tottenham pense aussi à lui pour un transfert qui pourrait monter à 20 ME.

Mais la bonne nouvelle, selon le Liverpool Echo qui suit toujours les performances de ses anciens joueurs locaux, c’est que Tyler Morton et son entourage ont répondu aux sollicitations de Premier League. L’Anglais ne veut pas quitter l’OL en cours de saison, et a envie d’aller au moins au bout de l’aventure avec son club actuel. Aller chercher une belle place au classement, et voir où cette histoire peut aller en Europa League, voilà ce qui motive Tyler Morton.
Avec son contrat longue durée jusqu’en 2030, l’international espoirs anglais estime avoir le temps de regarder les offres en fin de saison. Il sera alors peut-être le moment d’envisager un départ si une offre anglaise lui convient. Car même s’il apprécie la vie à Lyon, Morton n’a jamais caché qu’il aimerait avoir sa chance dans son pays, chez un club ambitieux de Premier League.

