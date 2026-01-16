OL : Le prix de Satriano dévoilé, c'est de la magie

L'OL va se défaire de Martin Satriano. Un accord a été trouvé avec Getafe, et une possible très belle vente est ciblée en fin de saison.

Martin Satriano va connaitre trois clubs en quelques heures. Prêté par Lyon, l’attaquant uruguayen appartenait toujours au RC Lens. Avec six mois d’avance, l’OL va activer l’option d’achat quasiment obligatoire pour le faire signer en ce mois de janvier. Le montant total de l’opération, incluant le prêt payant, s’élève donc à 5 millions d’euros. Mais dans la foulée, l’ancien joueur de Brest ou de l’Inter Milan, va s’engager pour Getafe sous la même forme, un prêt avec option d’achat.

Le prix dévoilé, pas le détail de la clause

L’Equipe confirme que tout est désormais en règle pour le départ de l’attaquant lyonnais vers le club de la banlieue de Madrid. Le prêt sera assorti d’une option d’achat qui deviendra obligatoire à partir d’un certain nombre de matchs joués dans la demi-saison qu’il reste. Si jamais Getafe devait acheter définitivement Satriano, cela permettrait à l’OL de toucher 6,5 millions d’euros.

Une très belle opération financière en perspective, même si le club madrilène va certainement être attentif à l’utilisation de l’Uruguayen, pour savoir si cela vaut le coup de payer l’OL pour un tel transfert en fin de saison.