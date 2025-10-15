ICONSPORT_272612_0039

OL : Le mur lyonnais a vécu un été inquiétant

OL15 oct. , 21:30
parMehdi Lunay
Dominik Greif a rejoint l'Olympique Lyonnais cet été pour remplacer Lucas Perri. Les Gones n'ont pas à se plaindre du solide gardien slovaque. Il a pourtant démarré tardivement à cause de son transfert mouvementé. Un épisode qui l'a marqué négativement. 
Menacé de rétrogradation en Ligue 2 par la DNCG, l'Olympique Lyonnais a du réduire la voilure cet été. Plusieurs cadres comme Lacazette, Cherki et Mikautadze ont quitté le club. Sur le papier, l'OL version 2025-2026 est moins fort que l'équipe précédente. Un constat qui ne vaut pas pour un poste spécifique, celui de gardien de but. Les Gones ont vendu Lucas Perri à Leeds et ont récupéré Dominik Greif à Majorque. Le portier slovaque a fait forte impression d'entrée avec des arrêts déterminants et des statistiques incroyables.

Greif a tremblé pour son transfert à l'OL

Le joueur de 28 ans a attendu la fin de son 5e match à l'OL pour encaisser ses premiers buts. Serein dans ses interventions, ses sorties aériennes et ses relances au pied, il est déjà bien intégré dans l'équipe rhodanienne. Un exploit non négligeable quand on sait qu'il a débuté en match à la 5e journée de Ligue 1 seulement. Rémy Descamps a réalisé un bel intérim en fin d'été et surtout le transfert de Dominik Greif a pris beaucoup plus de temps que prévu. Les difficiles négociations entre Majorque et Lyon ont stressé le Slovaque, lequel a eu peur que son rêve lyonnais s'écroule.
« À la fin du processus, c’était un grand soulagement car cela a pris beaucoup de temps, et je ne suis pas sûr que ce soit si courant. Ça a duré trois semaines, quelque chose comme ça. J’ai reçu un message m’annonçant que le transfert était finalisé, mais cela a continué pendant plusieurs semaines après. J’étais donc un peu nerveux. Au final, j’étais soulagé et heureux. Un nouveau chapitre m’attendait, et j’allais rejoindre un grand club », a t-il confié en interview pour le site de l'UEFA. Force est de constater que Dominik Greif est très solide mentalement au vu de son début de saison tonitruant à Lyon.
D. Greif

D. Greif

SlovakiaSlovaquie Âge 28 Gardien

UEFA Nations League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
