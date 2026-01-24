OL

Grande nouvelle à l'OL, les dettes remboursées

OL24 janv. , 14:20
parHadrien Rivayrand
0
L’OL se porte très bien sur le plan sportif et peut également afficher quelques certitudes sur le plan financier. Les gains européens des Gones sont d’ailleurs proches de couvrir la récente amende infligée par l’UEFA.
L’Olympique Lyonnais réalise une saison pour le moins surprenante. Les Rhodaniens, à qui l’on prédisait le pire il y a encore quelques mois, jouent désormais les premiers rôles en Ligue 1 comme en Ligue Europa. Les hommes de Paulo Fonseca occupent même actuellement la première place du classement de la C3, un petit exploit pour un OL en reconstruction. Les choix récents commencent toutefois à porter leurs fruits et pourraient, à terme, permettre à Lyon de rassurer sur sa situation financière. Il y a quelques mois, l’UEFA avait infligé une amende de 12,5 millions d’euros à l’OL, alors que le club peinait à trouver un accord avec l’instance européenne pour valider sa procédure de viabilité financière.

L'OL peut souffler un bon coup 

Selon des informations rapportées par Le Progrès, le bon parcours européen de l’OL, combiné à sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, a déjà permis aux Gones de percevoir plus de 11 millions d’euros de primes. De quoi couvrir la récente amende infligée par l’UEFA. À noter que les Rhodaniens toucheront encore davantage d’argent au fur et à mesure de leur parcours européen.

Lire aussi

OL : Endrick cartonne, une offre à 65 ME tombeOL : Endrick cartonne, une offre à 65 ME tombe
Si tout n’est pas encore totalement réglé pour l’Olympique Lyonnais, la situation s’améliore nettement. La sérénité retrouvée au sein du club permet également aux joueurs de s’épanouir. Ce dimanche en Ligue 1, les hommes de Paulo Fonseca seront en déplacement sur la pelouse du FC Metz, dernier du championnat. Un match idéal pour poursuivre la belle série lyonnaise et continuer de viser toujours plus haut.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272869_0083 (1)
OM

L’OM en rêvait, Arbeloa le vire du Real

ICONSPORT_274613_0153
RCSA

Strasbourg vend Lemaréchal en Belgique (officiel)

ICONSPORT_275913_0062
Ligue 1

Rennes - Lorient : Les compos (17h sur BeInSports1)

ICONSPORT_279571_0143
FC Nantes

Nantes valide le départ d'une pépite

Fil Info

24 janv. , 16:20
L’OM en rêvait, Arbeloa le vire du Real
24 janv. , 16:08
Strasbourg vend Lemaréchal en Belgique (officiel)
24 janv. , 16:00
Rennes - Lorient : Les compos (17h sur BeInSports1)
24 janv. , 16:00
Nantes valide le départ d'une pépite
24 janv. , 15:59
L2 : Programme TV et résultats de la 20e journée
24 janv. , 15:58
L2 : Le leader troyen chute à Guingamp
24 janv. , 15:40
PSG : Désiré Doué a le melon, il n'en peut plus
24 janv. , 15:20
PSG-OM : La demande choc des supporters parisiens
24 janv. , 15:00
ASSE : La priorité du mercato est connue

Derniers commentaires

L1 : Le PSG met la pression sur Lens

Et dans les 2 cas on aura baisé quelqu'un ptetre même les deux 😁. S'ils gagnent ils nous aident, s'ils échouent ils disent adieu au top 2

L1 : Le PSG met la pression sur Lens

Espérer ? On a fait quel résultat ? T'es toujours aussi demeuré ou tu t'entraines ? On n'a pas BESOIN de vos têtes de cons d'arrogants, juste que ce serait extrêmement rigolo vu la haine et la jalousie que vous nous portez, que vous favorisiez notre maintien sur le trône. Toi comprendre ?

L1 : Le PSG met la pression sur Lens

Hihi il veut quoi le lyonnix aigri ?

L1 : Le PSG met la pression sur Lens

Mouai...moins pire que le Sporting et le PFC mais quand même ils peuvent faire bien mieux vu leur très belle qualité technique

PSG : Désiré Doué a le melon, il n'en peut plus

Bah tout le monde pour être honnête a pris le melon mais lui fait partie du top melonite du groupe oui. Lucho a eu son moment de vengeance sur la presse qui le pourrissait toute l'année dernière et maintenant il a trop pris la confiance, respecte pas les 'petits' en L1 ou LDC et se fait sortir ou perd des points en alignant des 11 bis. Pareil le copinage fait qu'on veut pas régénérer l'effectif et ne parlons même pas des tentatives Chevalier/Zabarny du dernier mercato.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43181413321319
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121833121940-21

Loading