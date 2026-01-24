Grande nouvelle à l'OL, les dettes remboursées

L’OL se porte très bien sur le plan sportif et peut également afficher quelques certitudes sur le plan financier. Les gains européens des Gones sont d’ailleurs proches de couvrir la récente amende infligée par l’UEFA.

L’Olympique Lyonnais réalise une saison pour le moins surprenante. Les Rhodaniens, à qui l’on prédisait le pire il y a encore quelques mois, jouent désormais les premiers rôles en Ligue 1 comme en Ligue Europa. Les hommes de Paulo Fonseca occupent même actuellement la première place du classement de la C3, un petit exploit pour un OL en reconstruction. Les choix récents commencent toutefois à porter leurs fruits et pourraient, à terme, permettre à Lyon de rassurer sur sa situation financière. Il y a quelques mois, l’UEFA avait infligé une amende de 12,5 millions d’euros à l’OL, alors que le club peinait à trouver un accord avec l’instance européenne pour valider sa procédure de viabilité financière.

L'OL peut souffler un bon coup

Selon des informations rapportées par Le Progrès, le bon parcours européen de l’OL, combiné à sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, a déjà permis aux Gones de percevoir plus de 11 millions d’euros de primes. De quoi couvrir la récente amende infligée par l’UEFA. À noter que les Rhodaniens toucheront encore davantage d’argent au fur et à mesure de leur parcours européen.

Si tout n’est pas encore totalement réglé pour l’Olympique Lyonnais, la situation s’améliore nettement. La sérénité retrouvée au sein du club permet également aux joueurs de s’épanouir. Ce dimanche en Ligue 1, les hommes de Paulo Fonseca seront en déplacement sur la pelouse du FC Metz, dernier du championnat. Un match idéal pour poursuivre la belle série lyonnaise et continuer de viser toujours plus haut.