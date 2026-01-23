ICONSPORT_283063_0041

OL : Le meilleur club français en Coupe d'Europe, c'est Lyon !

OL23 janv. , 11:40
parNathan Hanini
3
Une nouvelle fois vainqueur ce jeudi soir en Europa League face aux BSC Young Boys, l’Olympique Lyonnais a validé sa qualification en huitième de finale. Le club rhodanien est par ailleurs le meilleur club français cette saison en Europe.
Leader en Europa League, l’Olympique Lyonnais continue sa belle série ce jeudi sur la pelouse du BSC Young Boys. Le club rhodanien s’est imposé sur la plus petite des marges pour enchainer un septième succès consécutif toutes compétitions confondues. L’OL reste donc leader, mais surtout, le septuple champion de France a assuré sa qualification pour les huitièmes de finale. « On a accompli l'objectif d'être dans les huit premiers. Après, on verra. On ne sait pas quelle sera la suite. Nous avons réalisé le plus important, » souligne Paulo Fonseca après la rencontre en conférence de presse.

Lyon est devant le PSG et Strasbourg

L’entraineur Portugais peut être satisfait de la campagne européenne de son équipe. L’Olympique Lyonnais est la meilleure équipe française cette saison. C’est la formation ayant rapporté le plus de points à l’indice UEFA tricolore cette année. Sur X (anciennement Twitter), Stats Foot fait le point. L’OL a rapporté 17,500 points cette saison ce qui correspond aux six victoires sur les sept premières journées d’Europa League et au bonus de qualification.
Le PSG est deuxième avec 17,000 points tout comme le Racing Club de Strasbourg qui a assuré sa première place en Conférence League il y a quelques semaines. Monaco et l’OM suivent avec respectivement 13.000 et 12.000 points. Le LOSC (6.000) et l’OGC Nice (2.000) complètent le tableau. Cette saison, Lyon est donc la locomotive de la bonne santé des clubs français en Europe. Excepté l’OGC Nice, toutes les autres formations peuvent encore se qualifier du moins pour les barrages afin d’accéder par la suite aux huitièmes de finale. Pour terminer cette phase de championnat, les hommes de Paulo Fonseca recevront le PAOK Salonique lors de la dernière journée.

Europa League

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Lyonnais
18760114311
2
Aston Villa
1876011147
3
SC Freiburg
1775201037
4
FC Midtjylland
1675111688
5
Sporting Braga
1675111156
Tout afficher
3
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

