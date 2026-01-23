OL : Le meilleur club français en Coupe d'Europe, c'est Lyon !

Une nouvelle fois vainqueur ce jeudi soir en Europa League face aux BSC Young Boys, l’Olympique Lyonnais a validé sa qualification en huitième de finale. Le club rhodanien est par ailleurs le meilleur club français cette saison en Europe.

On a accompli l'objectif d'être dans les huit premiers. Après, on verra. On ne sait pas quelle sera la suite. Nous avons réalisé le plus important, » souligne Paulo Fonseca après la rencontre en conférence de presse. Leader en Europa League , l’Olympique Lyonnais continue sa belle série ce jeudi sur la pelouse du BSC Young Boys. Le club rhodanien s’est imposé sur la plus petite des marges pour enchainer un septième succès consécutif toutes compétitions confondues. L’ OL reste donc leader, mais surtout, le septuple champion de France a assuré sa qualification pour les huitièmes de finale. «souligne Paulo Fonseca après la rencontre en conférence de presse.

Lyon est devant le PSG et Strasbourg

L’entraineur Portugais peut être satisfait de la campagne européenne de son équipe. L’Olympique Lyonnais est la meilleure équipe française cette saison. C’est la formation ayant rapporté le plus de points à l’indice UEFA tricolore cette année. Sur X (anciennement Twitter), Stats Foot fait le point. L’OL a rapporté 17,500 points cette saison ce qui correspond aux six victoires sur les sept premières journées d’Europa League et au bonus de qualification.

Le PSG est deuxième avec 17,000 points tout comme le Racing Club de Strasbourg qui a assuré sa première place en Conférence League il y a quelques semaines. Monaco et l’OM suivent avec respectivement 13.000 et 12.000 points. Le LOSC (6.000) et l’OGC Nice (2.000) complètent le tableau. Cette saison, Lyon est donc la locomotive de la bonne santé des clubs français en Europe. Excepté l’OGC Nice, toutes les autres formations peuvent encore se qualifier du moins pour les barrages afin d’accéder par la suite aux huitièmes de finale. Pour terminer cette phase de championnat, les hommes de Paulo Fonseca recevront le PAOK Salonique lors de la dernière journée.