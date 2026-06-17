Fofana

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

OL17 juin , 22:00
parHadrien Rivayrand
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L’OL ne manquera pas de travail sur le marché des transferts cet été. Après Afonso Moreira, c’est désormais Malick Fofana qui est annoncé sur le départ.
L’Olympique Lyonnais ne manquera pas d’ambitions la saison prochaine. Les Gones pourraient notamment disputer la Ligue des champions. Le mercato estival devra être convaincant et réussi pour espérer aller le plus loin possible dans toutes les compétitions.
Problème : l’OL a toujours besoin de liquidités. Afonso Moreira va être transféré au Bayer Leverkusen et devrait rapporter plus de 30 millions d’euros aux caisses rhodaniennes. Mais le Portugais ne devrait pas être le seul élément important lyonnais à quitter le club lors de cette intersaison. Malick Fofana est notamment concerné, lui qui plaît beaucoup en Premier League.

Fofana, Aston Villa devient très sérieux 

Selon des informations relayées par Insidefutbol, l’international belge est en effet devenu une cible d’Aston Villa. Sa vitesse, sa verticalité et sa capacité à attaquer les espaces séduisent fortement le club de Birmingham. Aston Villa a apparemment déjà pris des renseignements auprès de son entourage en vue d’une future arrivée. Unai Emery est notamment un grand admirateur de son profil et souhaite pousser sa direction à passer à l’action.
Reste à savoir si le projet plaira au joueur, mais aussi à l’OL. Il se dit que les pensionnaires du Groupama Stadium espèrent au moins 25 millions d’euros pour laisser partir le natif d’Alost. En cas de départ, il devra être remplacé par un joueur de qualité équivalente. Paulo Fonseca souhaite disposer d’un effectif compétitif et prêt pour les échéances à venir dans toutes les compétitions.

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La saison passée, il n’avait d’ailleurs pas pu compter pleinement sur Malick Fofana, victime d’une très longue blessure. Mais le Belge pourrait désormais rebondir dans un club ambitieux de Premier League, dirigé par un entraîneur qui prône un jeu offensif et attractif.
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Derniers commentaires

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

C'est possible c'est clair, mais j'ai tendance a faire confiance a notre cellule.

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Et ? C'est censé être rassurant ? Tu penses vraiment que des joueurs de ce niveau, il suffit de se baisser pour en trouver ? On ne peut pas faire partir nos deux ailiers gauches sans se mettre en danger pour cette saison. Si on se rate, c'est beaucoup plus que leur prix de venet que l'on va perdre et le cercle vicieux va faire très mal.

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Une invention des journalopes !

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Encore une invention des journalopes !

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Le problème c'est que même si l'OL est racheté par kang en coopération avec Ares ça ne pourra se faire qu'après réduction du déficit et dans ce mercato et pour la saison prochaine le but c'est de faire des rentrées d'argent le plus possible et essayer de compenser avec des renforts à moindre coût

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