« Le bon toutou » du PSG, la Beaujoire humilie Kita

Il n'y a pas plus aveugle qu'une personne qui ne veut pas voir, à moins d'être dans le déni le plus complet. Si l'om allait bien, la Provence en serait oh combien ravi mais ton supporterisme exacerbé t'empêche d'en être conscient.... tant pis pour toi.
Imbécile rageux y'a ke la vérité ki dérange car c la strict vérité c'est propos tt le monde le C vous êtes qualifié par la mansuétude des arbitres aller é retour hier ils vous ont remis à votre place é niveau
Il dézingue personne y'a ke la vérité ki vous dérange
Prêt à répondre à koi contre Monaco inexistant qualifié grâce à la mansuétude de l'arbitrage tant k l'aller qu'au retour
Fofana qui à fait une saison blanche... Bon chance !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|43
|24
|13
|4
|7
|51
|33
|18
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|18
|24
|4
|6
|14
|19
|35
|-16
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|24
|3
|4
|17
|22
|53
|-31
⚡️ Des supporters nantais de la Brigade Loire sont entrés dans la tribune de presse pour distribuer des caricatures de Kita et Al-Khelaïfi. Ils les ont également lancées dans la tribune présidentielle située en-dessous. rmcsport.bfmtv.com/football/ligue…