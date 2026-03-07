Kita ICONSPORT_282746_0242

« Le bon toutou » du PSG, la Beaujoire humilie Kita

FC Nantes07 mars , 18:30
parEric Bethsy
1
Pendant le match de Ligue 1 entre le FC Nantes et Angers ce samedi, des supporters nantais sont entrés dans la tribune présidentielle de la Beaujoire. Ces hommes pour certains cagoulés en ont profité pour distribuer des tracts humiliants pour le président des Canaris Waldemar Kita.
Le report accepté ne passe toujours pas. Afin de permettre au Paris Saint-Germain de se reposer pendant une semaine entre ses deux matchs contre Chelsea en Ligue des Champions, le FC Nantes a validé la reprogrammation de sa rencontre face aux Parisiens initialement prévue samedi prochain. Une décision étonnante dans la mesure où les Canaris, à la lutte leur maintien en Ligue 1, devront maintenant composer avec un enchaînement de matchs en avril.

Des fans cagoulés

A l’origine de cette validation, Waldemar Kita n’est pas épargné par les critiques, ni par les humiliations. Ce samedi, à l’occasion du match entre le FC Nantes et Angers, des supporters, dont certains cagoulés, sont passés par l’espace presse pour atteindre la tribune présidentielle et jeter des tracts à l’effigie de Waldemar Kita et Nasser Al-Khelaïfi, raconte Ouest-France. Sur ce faux journal « Le Qatari Déchainé », le titre « Kita se met encore à genoux » est mis en avant. « C'est bien Waldemar, tu es un bon toutou ! », se réjouit le président parisien dans cet échange fictif. De son côté, le propriétaire et président nantais cire les chaussures de son homologue.
« Merci patron, réagit-il. Je peux avoir une place pour la finale ? » Sur le ton de l’humour, ces supporters manifestent clairement leur colère et désignent leur club comme « la pute du PSG ». Autant dire que cette initiative n’a pas dû plaire à Waldemar Kita, déjà indirectement pointé du doigt par son entraîneur Ahmed Kantari en conférence de presse d’avant-match. « Est-ce qu’on a vraiment le choix ? », a interrogé le coach des Canaris qui a donc subi la décision de son supérieur.
1
