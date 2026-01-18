L’OL se fait très peur, Paulo Fonseca accusé

En maîtrise totale en première mi-temps, l’OL s’est fait peur en seconde période en s’exposant au retour de Brest (2-1). La gestion de Paulo Fonseca est pointée du doigt par les supporters.

L’Olympique Lyonnais n’a pas manqué l’occasion en or de profiter des faux-pas de Rennes et de Lille. Vainqueur de Brest ce dimanche soir (2-1), l’équipe de Paulo Fonseca est à présent 4e de Ligue 1 à seulement 2 points de l’Olympique de Marseille. Une superbe opération comptable de la part des coéquipiers d’Endrick, qui démarrent cette année 2026 de la meilleure façon possible. La première mi-temps a par ailleurs été très emballante avec une supériorité numérique suite au carton de Romain Del Castillo et un avantage confortable de deux buts grâce aux bijoux de Pavel Sulc et d’Abner Vinicius.

On se dirigeait vers un succès tranquille de l’OL mais la seconde période a été nettement moins aboutie. A tel point que Brest est revenu à 2-1 en fin de match et n’était plus si loin d’arracher le nul dans les ultimes minutes. Une fois n’est pas coutume, Lyon s’est fait très peur dans la gestion de ses temps faibles dans le money-time. Cela devient récurrent et les supporters de l’OL commencent à s’agacer. Certains estiment que Paulo Fonseca est responsable de cette grande fébrilité en fin de match.

« Comment se faire peur sur un match maîtrisé comme ça ? », « Un match que tu dois gagner 4 ou 5 à 0, et que tu peux laisser filer dans les 7 dernières minutes…OUFFF », « Fonseca je ne dirais rien vu qu’on gagne mais ça commence à être fatiguant », « Et Fonseca qui bétonne mdr... Si on se prend un second but, je hurle », « Fin de match très difficile pour l’OL, mais je pense que c’est une équipe très jeune qui doit encore beaucoup apprendre. Normalement on doit tuer le match » ou encore « Fin de match bien terrifiante bien ADN OL, mais les 3 points sont la donc c'est parfait, bonne première mais la 2ème un peu fébrile on doit tellement mettre les buts pour s'assurer les fins de match » et « Cette fin de match, elle est pas normal bordel ! 11v10 et on se prend une pression par Brest à deux doigts (ou un coup de tête) de se faire égaliser » peut-on lire sur X.

Les supporters de l’OL n’ont pas du tout apprécié cette fin de match de leur équipe et ils ne manquent pas de le faire savoir. Heureusement pour cette fois, cela n’aura pas eu de conséquence puisque l’équipe de Paulo Fonseca est parvenu à conserver son avantage et a empoché les 3 points.