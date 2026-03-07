Angers fait barrage à Nantes

25e journée de Ligue 1

Stade de la Beaujoire

But pour Angers : Sbaï (52e)

Simplement en course pour une place en barrages, le FC Nantes risque encore de perdre du terrain. Dans un derby de l'Ouest à leur portée, les Canaris se sont inclinés à domicile contre Angers (0-1). Les hommes d’Ahmed Kantari avaient pourtant rééquilibré les débats après une entame plutôt angevine. La plus belle occasion de la première période était pour leur attaquant Ganago qui négociait son mal son duel face au gardien Koffi.

Nantes pouvait tirer quelques enseignements positifs à la pause. Et pourtant, au retour des vestiaires, ce sont les visiteurs qui prenaient l’avantage grâce à l’enchaînement contrôle poitrine-volée de Sbaï (0-1, 52e) ! L’attaquant angevin était chaud et aurait doublé, voire triplé la mise sans les interventions de Lopes. En difficulté, le FCN s’en remettait au jeune Tabibou mais ses tentatives étaient bien détournées par l’excellent Koffi, tandis qu’Abline ne trouvait pas le cadre. Battu, Nantes reste 17e et relégable, toujours avec un point de retard sur le barragiste Auxerre qui reçoit Strasbourg dans la foulée.