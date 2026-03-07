un ancien dirigeant du psg ose defier labrune labrune 16 392164

Les fans de l’OL lancent une campagne anti-Labrune

OL07 mars , 20:00
parEric Bethsy
0
A l’occasion du match de Ligue 1 face au Paris FC dimanche soir, le Kop Virage Nord fera l’objet d’une fermeture partielle. Le groupe de supporters de l’Olympique Lyonnais vit mal la décision de la commission de discipline et appelle à harceler le président de la Ligue de Football Professionnel Vincent Labrune.
L’Olympique Lyonnais ne sera pas au complet dimanche soir. Sans parler des forfaits qui réduisent les options du coach Paulo Fonseca depuis des mois, l’équipe rhodanienne devra affronter le Paris FC avec une tribune fermée. Des supporters avaient dérapé lors du match face à l’OGC Nice (2-0) le 15 février dernier. Le Kop Virage Nord avait utilisé des engins pyrotechniques à l’entrée des joueurs sur la pelouse, retardant ainsi le coup d’envoi de la partie. Et pour ne rien arranger, l’arbitre de la rencontre avait signalé des chants répréhensibles.
La commission de discipline a donc tranché jeudi avec une « fermeture partielle d’un match ferme et d’un match avec sursis de la tribune Nord du Groupama Stadium », sanction mise en application pour cette dernière affiche de la 25e journée de Ligue 1. Les fans concernés pourront néanmoins se rendre au stade, mais pas aux places habituelles. Le Kop Virage Nord a contacté ses membres touchés par la fermeture partielle pour leur annoncer un repositionnement.

Labrune dans le viseur

« Suite à la fermeture de notre tribune, nous sommes repositionnés par le club au 3ᵉ anneau (bloc 418-419) », a écrit l’association de supporters, dans un message relayé par le média Olympique-et-lyonnais. Cette délocalisation dans le haut de la tribune Ouest ne suffit pas pour calmer les mécontents. Dans le même courrier, le groupe a effectivement appelé ses adhérents à « inonder de mails » les principaux décideurs de la Ligue de Football Professionnel, à commencer par son président Vincent Labrune. L’objectif est d’inciter l’instance à revoir la sanction, même si l’on imagine mal la commission de discipline revenir sur sa décision.
0
Articles Recommandés
Joel Ordonez, le défenseur de Bruges
OM

OM : Transfert avorté, Ordoñez avoue son soulagement

Fonseca ICONSPORT_360753_0155
OL

OL: Paulo Fonseca dévoile son groupe pour défier le Paris FC

Kondogbia ICONSPORT_361004_0121
Ligue 1

TV : Toulouse - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Fil Info

07 mars , 19:30
OM : Transfert avorté, Ordoñez avoue son soulagement
07 mars , 19:10
OL: Paulo Fonseca dévoile son groupe pour défier le Paris FC
07 mars , 19:00
TV : Toulouse - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
07 mars , 18:55
Angers fait barrage à Nantes
07 mars , 18:52
L1 : Programme TV et résultats de la 25e journée
07 mars , 18:40
Auxerre - Strasbourg : Les compos (19h sur Ligue 1+)
07 mars , 18:30
« Le bon toutou » du PSG, la Beaujoire humilie Kita
07 mars , 18:06
Auxerre - Strasbourg : Les compos (19h sur Ligue 1+)

Derniers commentaires

OM : Balerdi insulté, La Provence est allée trop loin

Il n'y a pas plus aveugle qu'une personne qui ne veut pas voir, à moins d'être dans le déni le plus complet. Si l'om allait bien, la Provence en serait oh combien ravi mais ton supporterisme exacerbé t'empêche d'en être conscient.... tant pis pour toi.

PSG : Daniel Riolo dénonce les coupables du fiasco

Imbécile rageux y'a ke la vérité ki dérange car c la strict vérité c'est propos tt le monde le C vous êtes qualifié par la mansuétude des arbitres aller é retour hier ils vous ont remis à votre place é niveau

PSG : Grégory Schneider dézingue Paris

Il dézingue personne y'a ke la vérité ki vous dérange

Le PSG en perdition, Chelsea doit s'inquiéter

Prêt à répondre à koi contre Monaco inexistant qualifié grâce à la mansuétude de l'arbitrage tant k l'aller qu'au retour

60 ME de ventes, l’OL va encore sacrifier des joueurs

Fofana qui à fait une saison blanche... Bon chance !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
Monaco
4025124943376
6
LOSC Lille
4024124837316
7
Rennes
4024117638353
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
312487933285
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132434172253-31

Loading