Les fans de l’OL lancent une campagne anti-Labrune

A l’occasion du match de Ligue 1 face au Paris FC dimanche soir, le Kop Virage Nord fera l’objet d’une fermeture partielle. Le groupe de supporters de l’Olympique Lyonnais vit mal la décision de la commission de discipline et appelle à harceler le président de la Ligue de Football Professionnel Vincent Labrune.

L’Olympique Lyonnais ne sera pas au complet dimanche soir. Sans parler des forfaits qui réduisent les options du coach Paulo Fonseca depuis des mois, l’équipe rhodanienne devra affronter le Paris FC avec une tribune fermée. Des supporters avaient dérapé lors du match face à l’OGC Nice (2-0) le 15 février dernier. Le Kop Virage Nord avait utilisé des engins pyrotechniques à l’entrée des joueurs sur la pelouse, retardant ainsi le coup d’envoi de la partie. Et pour ne rien arranger, l’arbitre de la rencontre avait signalé des chants répréhensibles.

La commission de discipline a donc tranché jeudi avec une « fermeture partielle d’un match ferme et d’un match avec sursis de la tribune Nord du Groupama Stadium », sanction mise en application pour cette dernière affiche de la 25e journée de Ligue 1. Les fans concernés pourront néanmoins se rendre au stade, mais pas aux places habituelles. Le Kop Virage Nord a contacté ses membres touchés par la fermeture partielle pour leur annoncer un repositionnement.

Labrune dans le viseur

« Suite à la fermeture de notre tribune, nous sommes repositionnés par le club au 3ᵉ anneau (bloc 418-419) », a écrit l’association de supporters, dans un message relayé par le média Olympique-et-lyonnais. Cette délocalisation dans le haut de la tribune Ouest ne suffit pas pour calmer les mécontents. Dans le même courrier, le groupe a effectivement appelé ses adhérents à « inonder de mails » les principaux décideurs de la Ligue de Football Professionnel, à commencer par son président Vincent Labrune. L’objectif est d’inciter l’instance à revoir la sanction, même si l’on imagine mal la commission de discipline revenir sur sa décision.