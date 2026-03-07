Ligue 1 logo

Auxerre - Strasbourg : Les compos (19h sur Ligue 1+)

Ligue 107 mars , 18:06
parEric Bethsy
0
Auxerre : Léon – Senaya, Diomandé, Okoh, Mensah – Casimir, Danois, Owusu, Oppegård – Sinayoko, Namaso.
Strasbourg : Penders – Høgsberg, Omobamidele, Doukouré, Chilwell – El Mourabet, Ouattara – Yassine, Enciso, Godo – Fofana.
0
Derniers commentaires

PSG : Daniel Riolo dénonce les coupables du fiasco

Imbécile rageux y'a ke la vérité ki dérange car c la strict vérité c'est propos tt le monde le C vous êtes qualifié par la mansuétude des arbitres aller é retour hier ils vous ont remis à votre place é niveau

PSG : Grégory Schneider dézingue Paris

Il dézingue personne y'a ke la vérité ki vous dérange

Le PSG en perdition, Chelsea doit s'inquiéter

Prêt à répondre à koi contre Monaco inexistant qualifié grâce à la mansuétude de l'arbitrage tant k l'aller qu'au retour

60 ME de ventes, l’OL va encore sacrifier des joueurs

Fofana qui à fait une saison blanche... Bon chance !

60 ME de ventes, l’OL va encore sacrifier des joueurs

La LDC, c'est comme si c'était fait ?? Mon dieu,tu vas tomber de haut

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
Monaco
4025124943376
6
LOSC Lille
4024124837316
7
Rennes
4024117638353
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
312487933285
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132434172253-31

