Auxerre - Strasbourg : Les compos (19h sur Ligue 1+)

Imbécile rageux y'a ke la vérité ki dérange car c la strict vérité c'est propos tt le monde le C vous êtes qualifié par la mansuétude des arbitres aller é retour hier ils vous ont remis à votre place é niveau
Il dézingue personne y'a ke la vérité ki vous dérange
Prêt à répondre à koi contre Monaco inexistant qualifié grâce à la mansuétude de l'arbitrage tant k l'aller qu'au retour
Fofana qui à fait une saison blanche... Bon chance !
La LDC, c'est comme si c'était fait ?? Mon dieu,tu vas tomber de haut
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|43
|24
|13
|4
|7
|51
|33
|18
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|18
|24
|4
|6
|14
|19
|35
|-16
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|24
|3
|4
|17
|22
|53
|-31
