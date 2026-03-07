Joel Ordonez, le défenseur de Bruges
Joel Ordonez, le défenseur de Bruges

OM : Transfert avorté, Ordoñez avoue son soulagement

OM07 mars , 19:30
parEric Bethsy
0
Convoité par l’Olympique de Marseille l’été dernier, Joel Ordoñez était passé tout proche d’une signature au club phocéen. Ce transfert avorté avait provoqué la colère de l’Equatorien. Mais quelques mois plus tard, le défenseur central de Bruges ne regrette absolument pas ce contretemps.
Difficile de dire si la défense de l’Olympique de Marseille se serait mieux comportée avec lui. En tout cas, Joel Ordoñez s’était bien rapproché du club phocéen l’été dernier. Le défenseur central de Bruges avait fait l’objet de négociations avancées. A tel point que l’international équatorien se voyait déjà porter le maillot olympien.
« Je pensais aller à Marseille à ce moment-là, oui, a confié Joël Ordoñez à Het Nieuwsblad. Un accord était tout proche. » Finalement, l’opération n’avait pas abouti et le principal intéressé ne cachait pas son mécontentement. « Sur le coup, j’étais vraiment en colère, oui, a-t-il avoué. Ces dernières semaines avaient été éprouvantes. » Mais depuis, Joel Ordoñez a digéré son faux départ.
« J’ai su redresser la barre très vite. Je ne regrette plus ce transfert manqué et je suis simplement heureux d’être ici. Tout arrive pour une raison », a relativisé le défenseur central de 21 ans. Les malheurs de l’Olympique de Marseille l’ont peut-être rassuré. En tout cas, Joel Ordoñez constate que sa saison supplémentaire en Belgique lui ouvre des portes encore plus prestigieuses. Après le refus de l’offre hivernale de Crystal Palace (40 M€), c’est le Paris Saint-Germain qui est annoncé parmi ses courtisans.

Lire aussi

Le prix d’Ordoñez dévoilé, ça va plaire au PSGLe prix d’Ordoñez dévoilé, ça va plaire au PSG
« C’est bien mon objectif, rejoindre un grand club ensuite, s’est réjoui le compatriote de Willian Pacho, davantage attiré par l’Angleterre. La Premier League est mon championnat préféré, et compte tenu de mon gabarit, elle devrait me convenir parfaitement. Enfant, j’étais aussi un grand supporter de Liverpool. L'Arabie Saoudite ou le Qatar ? Je veux gagner des trophées au plus haut niveau et me faire un nom. » Les Reds peuvent y voir un appel du pied.
0
