Ligue 1
Ligue 1

Auxerre - Strasbourg : Les compos (19h sur Ligue 1+)

Ligue 107 mars , 18:40
parClaude Dautel
0
Compo de l'AJ Auxerre
Léon, Senaya, Diomandé, Okoh, Mensah, Casimir, Danois, Owusu, Oppegård, Sinayoko, Namaso
Compo de Strasbourg
Penders, Chilwell, Doukoure, Omobamidele, Ouattara, Hogsberg, El Mourabet, Godo, Enciso, Yassine, Fofana
0
Articles Recommandés
un ancien dirigeant du psg ose defier labrune labrune 16 392164
OL

Les fans de l’OL lancent une campagne anti-Labrune

Joel Ordonez, le défenseur de Bruges
OM

OM : Transfert avorté, Ordoñez avoue son soulagement

Fonseca ICONSPORT_360753_0155
OL

OL: Paulo Fonseca dévoile son groupe pour défier le Paris FC

Kondogbia ICONSPORT_361004_0121
Ligue 1

TV : Toulouse - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Fil Info

07 mars , 20:00
Les fans de l’OL lancent une campagne anti-Labrune
07 mars , 19:30
OM : Transfert avorté, Ordoñez avoue son soulagement
07 mars , 19:10
OL: Paulo Fonseca dévoile son groupe pour défier le Paris FC
07 mars , 19:00
TV : Toulouse - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
07 mars , 18:55
Angers fait barrage à Nantes
07 mars , 18:52
L1 : Programme TV et résultats de la 25e journée
07 mars , 18:30
« Le bon toutou » du PSG, la Beaujoire humilie Kita
07 mars , 18:06
Auxerre - Strasbourg : Les compos (19h sur Ligue 1+)

Derniers commentaires

OM : Balerdi insulté, La Provence est allée trop loin

Il n'y a pas plus aveugle qu'une personne qui ne veut pas voir, à moins d'être dans le déni le plus complet. Si l'om allait bien, la Provence en serait oh combien ravi mais ton supporterisme exacerbé t'empêche d'en être conscient.... tant pis pour toi.

PSG : Daniel Riolo dénonce les coupables du fiasco

Imbécile rageux y'a ke la vérité ki dérange car c la strict vérité c'est propos tt le monde le C vous êtes qualifié par la mansuétude des arbitres aller é retour hier ils vous ont remis à votre place é niveau

PSG : Grégory Schneider dézingue Paris

Il dézingue personne y'a ke la vérité ki vous dérange

Le PSG en perdition, Chelsea doit s'inquiéter

Prêt à répondre à koi contre Monaco inexistant qualifié grâce à la mansuétude de l'arbitrage tant k l'aller qu'au retour

60 ME de ventes, l’OL va encore sacrifier des joueurs

Fofana qui à fait une saison blanche... Bon chance !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
Monaco
4025124943376
6
LOSC Lille
4024124837316
7
Rennes
4024117638353
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
312487933285
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132434172253-31

Loading