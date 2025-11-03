ICONSPORT_272612_0235
Paulo Fonseca et Jorge Maciel

L’OL va défier le PSG à son propre jeu

OL03 nov. , 16:00
parEric Bethsy
1
Après le nul obtenu à Brest (0-0) en infériorité numérique, Jorge Maciel s’est projeté sur le choc face au Paris Saint-Germain avec ambition. L’adjoint de Paulo Fonseca annonce un Olympique Lyonnais offensif contre les Parisiens.
Adversaire du Paris Saint-Germain dimanche soir, l’Olympique Lyonnais ne compte pas imiter l’OGC Nice. Le club rhodanien, contrairement au Gym battu au Parc des Princes (1-0) dans le temps additionnel samedi, ne compte pas mettre le bus. « On est toujours ambitieux, a annoncé Jorge Maciel sur Ligue 1+ après le nul à Brest dimanche. Après, tout dépend de la façon de se préparer. On a déjà la chance de disputer un match important jeudi en Coupe d'Europe. On va se focaliser sur le Betis. »
Si l’adjoint du coach Paulo Fonseca rappelle ce rendez-vous européen, c’est parce que le calendrier des Gones lui pose problème. « On enchaîne pas mal de matchs avec un calendrier qui n'est pas juste pour nous, il faut le dire, s’est plaint le technicien. Parce qu'on a joué contre le Paris FC après deux jours de repos alors qu'eux ils ont eu quatre jours, sans jouer la Coupe d'Europe. Donc on enchaîne derrière. Là, on joue dimanche, jeudi et dimanche, alors que Paris joue samedi, mardi et dimanche. Donc il faut faire avec tous ces ingrédients. »
Autre sujet d’inquiète pour Jorge Maciel, les potentielles absences notamment liées à des suspensions. « Il faut voir aussi quels seront les joueurs disponibles, est-ce que Abner (Vinicius) sera disponible ou pas. Je pense que oui, parce que ce n'était pas un carton rouge comme celui de Hans (Hateboer), a comparé l'entraîneur adjoint. C'était un carton rouge avec une semelle un peu différente. » Quoi qu’il en soit, l’Olympique Lyonnais ne se contentera pas de défendre. L’objectif sera plutôt de rivaliser avec les Parisiens au niveau de la maîtrise du ballon.

Ligue 1

09 novembre 2025 à 20:45
Olympique Lyonnais
20:45
Paris Saint Germain
« Je pense que ceux qui regardent Lyon et les équipes de Paulo Fonseca savent que c'est rare d'avoir un bus. On sait que contre une équipe comme Paris, qui maîtrise très bien le ballon, on va souffrir. La réussite passera par le fait de faire un match plein avec le ballon, avoir le ballon, parce qu'ils ont du mal quand ils n'ont pas ballon. Après, il faudra bien défendre, comme on l'a fait aujourd'hui (dimanche) à 10, à 11 si on peut, ce sera mieux. Mais il faudra surtout maîtriser le jeu avec le ballon. C'est un moment important quand on veut jouer avec ambition contre Paris », a prévenu le membre du staff lyonnais.
1
