ICONSPORT_271025_0320
Pacho

PSG : Pacho, c'est lui le mal aimé

PSG24 déc. , 17:00
parQuentin Mallet
0
Auteur d'une année 2025 stratosphérique en qualité de défenseur central du Paris Saint-Germain, Willian Pacho est considéré par Romain Beddouk comme étant le meilleur joueur du monde à son poste. Son absence au classement du dernier Ballon d'Or est toujours aussi choquante.
Au moment de la révélation du classement du Ballon d'Or 2025, le Paris Saint-Germain s'est réjoui de voir 9 joueurs de son effectif faire partie de la liste. Et malgré ce nombre conséquent, un joueur, pourtant indiscutable tout au long de la saison dernière, n'a pas vu son nom parmi les 30 nommés. Une incohérence totale au regard de sa saison colossale et impeccable réalisée avec le club francilien.
W. Pacho Tenorio

W. Pacho Tenorio

EcuadorÉquateur Âge 24 Défenseur

Champions League

Matchs6
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs11
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
En effet, Willian Pacho est devenu une référence à son poste grâce à la qualité de son jeu au pied, de son anticipation et de sa présence dans les duels au sol et dans les airs. Un défenseur central ultra-complet sorti du chapeau de Luis Campos en août 2024 qui est visiblement sous-côté par les observateurs du football mondial, voire même par les supporters du PSG, selon Romain Beddouk. Pourtant, lui le considère comme le meilleur joueur du monde à son poste.

Pacho sort d'une année stratosphérique

« Il n'y a pas de vices avec Willian Pacho. Il ne fait pas mal à ses adversaires, il fait ça très proprement. Il a réalisé des performances dingues, c'est un monstre de régularité. Il a gagné la Ligue 1, il a été bon en Ligue des champions, il joue tout le temps avec l'Equateur, il a des actions marquantes. Il rend Marquinhos meilleur, qui n'a plus besoin d'être le référent défensif. Il rend les latéraux meilleurs car ils savent qu'ils peuvent attaquer tranquillement car il veille au grain derrière. Tout ça fait de lui un des meilleurs à son poste actuellement. Il n'est pas du tout reconnu à sa juste valeur, en témoigne son classement au Ballon d'Or… il n'en a pas. C'est n'importe quoi ! Sur la saison dernière, c'est le meilleur défenseur central du monde, je ne suis pas ouvert à la discussion. Il est même sous-estimé parmi les supporters parisiens. En terme d'importance sur la saison, il va arriver 5e, 6e, alors que c'est le garant défensif d'une équipe qui n'a pris aucun but en demi-finale et en finale de la Ligue des champions », a argumenté Romain Beddouk au micro d'ICI Île-de-France.
En espérant que l'année 2026 soit aussi bonne et prolifique. Pour rappel, la seule finale à laquelle Willian Pacho n'a pas participé cette année, c'est celle de la Coupe du monde des clubs. Paris a perdu 3-0.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_280052_0003
CAN 2025

Programme TV complet et résultats de la CAN 2025

ICONSPORT_280740_0014
CAN 2025

CAN 2025 : L'Algérie écrase le Soudan

ICONSPORT_275044_0303
Kylian Mbappé

Mbappé favori pour le Ballon d'Or 2026, le PSG disparaît

Fil Info

24 déc. , 17:56
Programme TV complet et résultats de la CAN 2025
24 déc. , 17:55
CAN 2025 : L'Algérie écrase le Soudan
24 déc. , 17:30
Mbappé favori pour le Ballon d'Or 2026, le PSG disparaît
24 déc. , 16:07
CAN 2025 : L'Algérie ouvre le score après 85 secondes (vidéo)
24 déc. , 16:00
OL : Le cas Karabec déjà réglé
24 déc. , 15:40
Algérie - Soudan : Les compos (16h sur Beinsports 1)
24 déc. , 15:35
CAN 2025 : Le Burkina Faso renverse tout dans le temps additionnel
24 déc. , 15:30
OM : Gros danger dans le dossier Bakola

Derniers commentaires

En 2025, le PSG a vraiment battu tous les records

Pourquoi tant de haine mon petit terrorix... Coeur sur toi

OM : Abdelli dit oui à Marseille, Lyon recalé

Par sont agent pardi , toi tu a toujours pas compris que se sont l entourage du joueur qui parle pour lui

OL : Le cas Karabec déjà réglé

Il est peut être moi s bien en ce moment et es sorti du onze, mais j’aimais bien ses matchs de debit de saison, je le trouve pas si mauvais qu’on peut le lire, suis je le seul? Bien entendu, on parle d’un joueur a 3m€, pas de Ronaldo, hein!

L'OM en faillite, McCourt signe un chèque énorme

Sans le Qatar le PSG n existait pas en LDC, je sais se que je dit

OL : Lyon va finir cinquième, ChatGPT a parlé

Déjà 5 ème c'est beau, après la crise que Lyon a traversé

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading