PSG : Pacho, c'est lui le mal aimé

Auteur d'une année 2025 stratosphérique en qualité de défenseur central du Paris Saint-Germain, Willian Pacho est considéré par Romain Beddouk comme étant le meilleur joueur du monde à son poste. Son absence au classement du dernier Ballon d'Or est toujours aussi choquante.

Au moment de la révélation du classement du Ballon d'Or 2025, le Paris Saint-Germain s'est réjoui de voir 9 joueurs de son effectif faire partie de la liste. Et malgré ce nombre conséquent, un joueur, pourtant indiscutable tout au long de la saison dernière, n'a pas vu son nom parmi les 30 nommés. Une incohérence totale au regard de sa saison colossale et impeccable réalisée avec le club francilien.

W. Pacho Tenorio Équateur • Âge 24 • Défenseur Champions League Matchs 6 Buts 2 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 11 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

En effet, Willian Pacho est devenu une référence à son poste grâce à la qualité de son jeu au pied, de son anticipation et de sa présence dans les duels au sol et dans les airs. Un défenseur central ultra-complet sorti du chapeau de Luis Campos en août 2024 qui est visiblement sous-côté par les observateurs du football mondial, voire même par les supporters du PSG, selon Romain Beddouk. Pourtant, lui le considère comme le meilleur joueur du monde à son poste.

Pacho sort d'une année stratosphérique

Il n'y a pas de vices avec Willian Pacho. Il ne fait pas mal à ses adversaires, il fait ça très proprement. Il a réalisé des performances dingues, c'est un monstre de régularité. Il a gagné la Ligue 1, il a été bon en Ligue des champions, il joue tout le temps avec l'Equateur, il a des actions marquantes. Il rend Marquinhos meilleur, qui n'a plus besoin d'être le référent défensif. Il rend les latéraux meilleurs car ils savent qu'ils peuvent attaquer tranquillement car il veille au grain derrière. Tout ça fait de lui un des meilleurs à son poste actuellement. Il n'est pas du tout reconnu à sa juste valeur, en témoigne son classement au Ballon d'Or… il n'en a pas. C'est n'importe quoi ! Sur la saison dernière, c'est le meilleur défenseur central du monde, je ne suis pas ouvert à la discussion. Il est même sous-estimé parmi les supporters parisiens. En terme d'importance sur la saison, il va arriver 5e, 6e, alors que c'est le garant défensif d'une équipe qui n'a pris aucun but en demi-finale et en finale de la Ligue des champions », a argumenté Romain Beddouk au micro d'ICI Île-de-France.

En espérant que l'année 2026 soit aussi bonne et prolifique. Pour rappel, la seule finale à laquelle Willian Pacho n'a pas participé cette année, c'est celle de la Coupe du monde des clubs. Paris a perdu 3-0.