OL : Tolisso sait tricher, Deschamps va craquer

OL03 nov. , 20:30
parEric Bethsy
En bon capitaine, Corentin Tolisso a tout fait pour aider l’Olympique Lyonnais à ramener le nul de Brest (0-0) malgré l’infériorité numérique. Le milieu de terrain n’a pas hésité à utiliser son vice. Un argument supplémentaire avant l’annonce de la liste de Didier Deschamps jeudi.
Corentin Tolisso a agacé. Conscient de la situation de son équipe, réduite à 10 dès l’exclusion d’Hans Hateboer à la 8e minute à Brest, le milieu de l’Olympique Lyonnais a tout fait pour aider son équipe à garder sa cage inviolée dimanche. Le Français a fait parler son expérience et son vice pour obtenir des fautes et laisser le chrono tourner. D’où la frustration d’Eric Roy après la rencontre.

« J’espère que Corentin Tolisso va bien par contre parce qu’il a dû rester au moins dix minutes par terre pendant tout le match, a lâché l’entraîneur brestois. J’espère sincèrement qu’il va bien parce qu’il doit rejouer dans quatre jours en Europa League et dans une semaine face au PSG. C’est pas faute d’avoir essayé d’expulser un de nos joueurs. » Si l’ancien joueur du Bayern Munich n’est pas épargné par les critiques, Ludovic Obraniak a tenu un discours totalement opposé. Le consultant de la chaîne L’Equipe a plutôt repéré un argument supplémentaire en vue d’un retour en équipe de France.
« Je pense qu'il peut se mêler à la bataille, a commenté l’observateur. On a beau dire ce qu'on veut, il est omniprésent à Lyon. Quand tu vois son intelligence de jeu, la gestion des temps forts et des temps faibles… Ce (dimanche) soir, il subit cinq fautes. Parfois ce ne sont pas des fautes qui sont évidentes mais il gagne du temps à l'expérience. En fait, c'est lui qui contrôle le rythme du match. Quand il sent qu'à un moment donné, il faut calmer le tempo parce que Brest monte un peu en puissance, il reste au sol deux-trois minutes. Il a non seulement retrouvé son physique parce que son omniprésence est réelle depuis moment. Il a l'intelligence de jeu, l'expérience et un peu de vice. Il coche toutes les cases. Après, il faut savoir jusqu'où on va avec lui. » Plus de quatre ans après sa dernière sélection, le Lyonnais semble absent des plans du sélectionneur Didier Deschamps.
