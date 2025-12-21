Maroc - Comores : A quelle heure et sur quelle chaîne suivre le premier match de la CAN ?

Pays hôte de la CAN 2025, le Maroc affronte les Comores ce dimanche soir dans le cadre du match d’ouverture de la compétition.

Quelle heure pour Maroc - Comores ?

L’attente est énorme autour du peuple marocain à l’approche du match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. A domicile face à son public, l’équipe de Walid Regragui est attendue comme l’énorme favori malgré la présence de nations telles que le Sénégal ou la Côte d’Ivoire. Premier test pour le Maroc ce dimanche 21 septembre à 20 heures pour le match d’ouverture face aux Comores au Stade du Prince Moulay Abdallah à Rabat.

Sur quelle chaîne suivre Maroc - Comores ?

L’ensemble de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 sera à suivre sur les a antennes du groupe BeInSports. En raison de la Coupe de France et du match entre l’OL et Saint Cyr Collonges, le match d’ouverture de la CAN est déplacé sur BeInSports 2.

Les compos probables de Maroc - Comores :

Le Maroc compte deux absents pour ce match d’ouverture de la CAN 2025. Le premier est évidemment Achraf Hakimi, qui se remet à la vitesse de l’éclair de sa grosse entorse de la cheville. Le défenseur du PSG pourrait être sur le banc mais a peu de chances de démarrer. Dans le secteur offensif, Walid Regragui est privé d’Hamza Igamane, réserviste en raison d’une blessure aux ischios contractée lors de la réception de l’OM. Du côté des Comores, aucun forfait majeur n’est à signaler.

Le onze probable du Maroc : Bono, Mazraoui, Aguerd, El Yamiq, Salah-Eddine, El Aynaoui, Salibari, Ben Seghir, El Khanouss, En-Nesyri, B.Diaz

Le onze probable des Comores : Anzimati-Aboudou, Boura, Kari, Toibibou, Bakari, Youssouf, Ahmed, M’Changama, Selemani, Said, Maolida