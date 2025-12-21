Bourg-en-Bresse-OM : De Zerbi prépare une énorme surprise

Roberto De Zerbi est privé de Nayef Aguerd mais aussi de Pierre-Emerick Aubameyang pour le déplacement à Bourg-en-Bresse ce dimanche à 14h45. Deux absences qui vont pousser l’entraîneur de l’OM à innover dans son onze de départ.

L’Olympique de Marseille souhaite éviter le traquenard ce dimanche à 14h45 sur la pelouse de Bourg-en-Bresse en 32e de finale de la Coupe de France . C’est la raison pour laquelle Roberto De Zerbi, qui se méfie énormément de ce match avant la trêve de Noël, n’a pas l’intention de procéder à une large revue d’effectif. En défense, Murillo, Pavard, Balerdi et Emerson pourraient notamment être titulaires au même titre que Kondogbia, Hojbjerg, Greenwood et Paixao. Le coach italien souhaite faire démarrer son ossature habituelle afin d’éviter tout relâchement et de ne pas se faire surprendre par la formation évoluant en National. Il y aura tout de même une grosse surprise dans le onze de départ de l’OM selon les informations obtenues par le journal L’Equipe.

A en croire le quotidien national, c’est Neal Maupay qui va démarrer à la pointe de l’attaque olympienne pour la première fois de la saison. En effet, l’ex-attaquant d’Everton est fortement pressenti pour être titulaire plutôt que le jeune Robinio Vaz en l’absence de Pierre-Emerick Aubameyang (CAN) mais aussi d’Amine Gouiri, qui revient tout juste d’une longue blessure à l’épaule. Autre joueur en manque de temps de jeu depuis plusieurs semaines, Angel Gomes pourrait lui aussi démarrer tandis que des joueurs comme Weah ou Vermeeren, qui ont beaucoup joué depuis le mois de novembre, pourraient eux être laissés au repos. Blessés de longue date, Traoré et Medina sont dans le groupe mais il paraît hautement improbable de les voir démarrer.

Le onze probable de l’OM selon L’Equipe : De Lange - Murillo, Pavard, Balerdi, Emerson - Hojbjerg, Kondogbia, A.Gomes - Greenwood, Maupay, Paixao