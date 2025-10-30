Endrick à l'OL, un coup de folie à 6 millions d'euros

L’OL est très intéressé par la possibilité de récupérer Endrick lors du mercato hivernal. Mais entre l’indemnité réclamée par le Real Madrid et le salaire du Brésilien, l’affaire n’est pas encore dans le sac.

A la recherche d’un joueur offensif pour le mois de janvier, l’Olympique Lyonnais a une belle idée en tête. Comme révélé mercredi par Fabrizio Romano, le club rhodanien a activé la piste Endrick . En manque de temps de jeu au Real Madrid, où Xabi Alonso lui préfère Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia, l’ancien buteur de Palmeiras n’est pas insensible à l’intérêt de l’OL. Une tendance confirmée par Foot Mercato, qui nous apprend que le choix d’Endrick se porte sur Lyon pour au moins deux raisons.

L'OL va devoir payer pour signer Endrick

D’abord, celle de travailler avec un coach réputé en Europe pour faire progresser les jeunes en la personne de Paulo Fonseca. L’idée de faire six mois dans un bon club de Ligue 1 qui n’a pas de titulaire au poste de numéro neuf plaît aussi beaucoup à Endrick, lequel se projette sur la possibilité de venir faire une pige à Lyon de janvier à mai prochain. Mais pour rendre possible la venue d’Endrick, l’OL va devoir mettre la main au portefeuille. Foot Mercato le confirme, révélant que le salaire du Brésilien s’élève à environ 350.000 euros par mois au Real Madrid, soit 2 millions d’euros sur six mois.

Un tarif auquel il faut ajouter au moins 4 millions d’euros, le prix réclamé par le club merengue pour le prêt de sa star brésilienne pendant six mois selon les informations livrées en début de semaine par la presse espagnole. Au total, l’OL pourrait donc être contraint de sortir 6 millions d’euros de sa poche pour profiter du buteur du Real Madrid pendant six mois. Une folie à l’échelle du club rhodanien, en proie à de grosses difficultés financières l’été dernier. Foot Mercato précise tout de même que du côté de Lyon, on espère convaincre le Real Madrid de prendre la majeur partie du salaire d’Endrick en charge pendant le prêt de l’ancienne pépite de Palmeiras. Reste à voir si Matthieu Louis-Jean sera suffisamment persuasif pour rendre possible ce deal alors que le joueur de 19 ans est lui très emballé par la possibilité d’évoluer sous les couleurs des Gones.