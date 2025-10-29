endrick a l om l offre est prete iconsport 258415 0034 397927

Endrick veut l’OL, le Real lui met un stop

OL29 oct. , 18:00
parEric Bethsy
10
D’accord pour passer la deuxième partie de saison en prêt à l’Olympique Lyonnais, Endrick risque de voir ses plans contrecarrés par ses dirigeants. Le Real Madrid, malgré l’absence de temps de jeu de son attaquant, ne compte pas faciliter son départ cet hiver.
C’est bien plus qu’une simple rumeur. A partir du mois de janvier, l’attaque de l’Olympique Lyonnais pourrait être menée par Endrick (19 ans). L’idée pouvait paraître complètement folle jusqu’à la confirmation de Fabrizio Romano ce mercredi. Le journaliste italien affirme que le club rhodanien a contacté l’attaquant du Real Madrid pour lui présenter son projet. Les arguments utilisés ont apparemment plu puisque le Brésilien ouvre clairement la porte à un départ en prêt chez les Gones.
Entre ses agents et la direction de Lyon, les négociations se passent bien, ajoute L’Equipe. Et pour cause, Endrick considère l’Olympique Lyonnais comme le seul participant à une Coupe d’Europe où la place d’avant-centre titulaire sera totalement disponible. L’indésirable de Xabi Alonso, qui voit l’opportunité d’obtenir le temps de jeu et l’exposition nécessaires pour disputer le Mondial 2026 avec le Brésil, a ainsi communiqué à son entourage sa préférence pour l’actuel quatrième de Ligue 1. Mais encore faudrait-il que ce dernier trouve un accord avec le Real Madrid.

Le Real demande un prêt payant

Ce n’est pas gagné, prévient le site du quotidien sportif, qui précise que la Maison Blanche veut conclure un prêt payant et obliger le futur club d’Endrick à payer une bonne partie de son salaire estimé à environ 350 000 euros par mois. Avec la surveillance de la DNCG, le deal se complique pour l’Olympique Lyonnais. D’autant que des clubs allemands et espagnols se sont également manifestés pour accueillir le jeune talent. Et l’on imagine que d’autres courtisans se mêleront à la lutte dans les semaines et mois à venir.
10
Articles Recommandés
ICONSPORT_271271_0005
OL

Endrick à l’OL, c’est forcément bidon

ICONSPORT_223182_0258
OM

L'OM fixe son prix à 0 euro, personne ne veut de lui

ICONSPORT_157987_0774
TV

TV : Zack Nani et Ligue1+, l'accord est impossible

ICONSPORT_263636_0246
PSG

« Le tournant de ma vie au PSG », Vitinha révèle le déclic

Fil Info

20:00
Endrick à l’OL, c’est forcément bidon
19:30
L'OM fixe son prix à 0 euro, personne ne veut de lui
19:00
TV : Zack Nani et Ligue1+, l'accord est impossible
18:30
« Le tournant de ma vie au PSG », Vitinha révèle le déclic
18:19
Nice - Lille : Les compos (19h sur Ligue 1+ 3)
18:16
Lorient - PSG : Les compos (19h sur Ligue 1+ 2)
17:30
OM : Pavard est un manipulateur, ça chauffe sur Canal+
17:00
Lamine Yamal en crise, le PSG met le paquet

Derniers commentaires

Endrick veut l’OL, le Real lui met un stop

Tiens! Quand je disais ça à 16h30, je parlais sans savoir... Y a quand même des bons petits troll chez vous aussi. Mais bon je ne généralise pas, il y a également des mecs sensés. Si vous le faites, tant mieux pour vous.

L'OL fonce sur Endrick, la star du Real dit oui

Bah sur le coup, il parle, hein! Il pense même savoir que je ne sais pas. Il est fort ton copain le troll, il sait ce que les gens savent... Sauf que je n'inventes rien, c'est ce que demande le Real pour n'importe quel club. Pourquoi ferait-il une exception pour Lyon?

L'OL fonce sur Endrick, la star du Real dit oui

Lol mdr ptdr, c'est ce que demande le Real pour n'importe quel club, lol mdr ptdr. Renseignes-toi trollilo.

Lorient - PSG : Les compos (19h sur Ligue 1+ 2)

Première mi-temps bof bof… en dehors de Mayulu , les autres titis sont loin du niveau des Merlus… 😞🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Endrick veut l’OL, le Real lui met un stop

Jalouse !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

Loading