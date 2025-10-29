Endrick veut l’OL, le Real lui met un stop

D’accord pour passer la deuxième partie de saison en prêt à l’Olympique Lyonnais, Endrick risque de voir ses plans contrecarrés par ses dirigeants. Le Real Madrid, malgré l’absence de temps de jeu de son attaquant, ne compte pas faciliter son départ cet hiver.

C’est bien plus qu’une simple rumeur. A partir du mois de janvier, l’attaque de l’Olympique Lyonnais pourrait être menée par Endrick (19 ans). L’idée pouvait paraître complètement folle jusqu’à la confirmation de Fabrizio Romano ce mercredi. Le journaliste italien affirme que le club rhodanien a contacté l’attaquant du Real Madrid pour lui présenter son projet. Les arguments utilisés ont apparemment plu puisque le Brésilien ouvre clairement la porte à un départ en prêt chez les Gones.

Entre ses agents et la direction de Lyon, les négociations se passent bien, ajoute L’Equipe. Et pour cause, Endrick considère l’Olympique Lyonnais comme le seul participant à une Coupe d’Europe où la place d’avant-centre titulaire sera totalement disponible. L’indésirable de Xabi Alonso, qui voit l’opportunité d’obtenir le temps de jeu et l’exposition nécessaires pour disputer le Mondial 2026 avec le Brésil, a ainsi communiqué à son entourage sa préférence pour l’actuel quatrième de Ligue 1. Mais encore faudrait-il que ce dernier trouve un accord avec le Real Madrid.

Le Real demande un prêt payant

Ce n’est pas gagné, prévient le site du quotidien sportif, qui précise que la Maison Blanche veut conclure un prêt payant et obliger le futur club d’Endrick à payer une bonne partie de son salaire estimé à environ 350 000 euros par mois. Avec la surveillance de la DNCG, le deal se complique pour l’Olympique Lyonnais. D’autant que des clubs allemands et espagnols se sont également manifestés pour accueillir le jeune talent. Et l’on imagine que d’autres courtisans se mêleront à la lutte dans les semaines et mois à venir.