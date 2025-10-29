Endrick à l’OL, c’est forcément bidon

Absent des plans de Xabi Alonso au Real Madrid, le jeune Brésilien Endrick accepte de rejoindre l’Olympique Lyonnais en prêt pour la deuxième partie de saison. Mais pour certains supporters rhodaniens, l’information révélée par le fiable Fabrizio Romano semble trop belle pour être vraie.

On ne l’avait pas vu venir. Alors que son nom anime l’actualité de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines, Endrick pourrait finalement signer en faveur d’un autre pensionnaire de Ligue 1. L’attaquant cantonné au banc du Real Madrid est annoncé plus proche de l’Olympique Lyonnais . Ce mercredi, la rumeur est devenue une réelle information après la confirmation d’une source très fiable.

Le journaliste Fabrizio Romano annonce une prise de contact du club rhodanien qui a présenté son projet au Brésilien. Mieux, l’ancienne pépite de Palmeiras n’est pas insensible à l’idée de rejoindre les Gones en prêt cet hiver. Il faut dire qu’à l’Olympique Lyonnais, contrairement au Real Madrid où Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia lui barrent le chemin vers le onze de départ, une place de titulaire lui serait quasiment assurée. Les spécialistes du poste Martin Satriano et Enzo Molebe n’ont pas les faveurs du coach Paulo Fonseca. Autant dire que le Portugais serait ravi d’accueillir un avant-centre de ce niveau.

On peut penser que les supporters de l’Olympique Lyonnais sont au moins aussi enthousiastes. Mais certains fans comme le journaliste Sofiane Zouaoui s’interrogent sur la véracité des informations révélées. « Les agents utilisent l’OL pour faire monter les enchères car nous sommes à nouveau crédibles », a imaginé le chroniqueur de RMC et de Winamax. « Moi perso j’y crois zéro, jeux d’agents les gars », a confirmé un autre utilisateur du réseau social X, où un troisième internaute se demande « comment allons-nous le payer ? Avec les tickets OL VALLE et les points MY OL ? ». Si le Real Madrid accepte de prendre en charge une bonne partie de son salaire, l’aspect financier ne sera pas un problème.