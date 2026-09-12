Endrick à l’OL, le Real Madrid s’en mord les doigts

Endrick a brillé lors de son prêt à l’OL l’an dernier avec 8 buts et 8 passes décisives à son actif. Cela avait convaincu le Real Madrid de le rappeler… une erreur de la part du club espagnol ?

Le Real Madrid commence à se rendre compte qu’il aurait peut-être été préférable de laisser Endrick à l’Olympique Lyonnais pour la saison 2026-2027. Séduit par les performances du Brésilien lors de son prêt en Ligue 1 de janvier à mai dernier (8 buts, 8 passes décisives toutes compétitions confondues avec l’OL), le Real Madrid a pris une décision forte cet été. Sous l’impulsion de José Mourinho, le vice-champion d’Espagne en titre a refusé de prêter de nouveau Endrick à Lyon, ni de le vendre ou de le prêter ailleurs.

Le Special One était persuadé que l’ex-attaquant de Palmeiras aurait son mot à dire derrière Vinicius, Mbappé ou encore Bellingham sur les postes offensifs. Le site Fichajes confirme qu’au sein de la Casa Blanca, certains regrets commencent à émerger au point d’envisager (déjà) un prêt d’Endrick lors de la seconde partie de saison. Barré par les trois galactiques du Real Madrid mais aussi par Arda Güler, Brahim Diaz ou Carlos Espi, Endrick n’a pas disputé la moindre minute en match officiel depuis le début de la saison. Un constat terrible pour celui qui a disputé la Coupe du monde 2026 sous les ordres de Carlo Ancelotti avec la Seleçao.

Du côté de Lyon, on observe forcément la situation avec une pointe de regrets. Matthieu Louis-Jean et Paulo Fonseca auraient adoré conserver Endrick une saison de plus afin de l’associer à Loïs Openda ou encore Ernest Nuamah sur le front de l’attaque des Gones, et ainsi compenser indirectement le départ de Malick Fofana à Sunderland. La question est maintenant de savoir si l’OL aura les moyens financiers de tenter un nouveau prêt de l’attaquant brésilien du Real Madrid en janvier prochain. Si le temps de jeu d’Endrick n’augmente pas, en tout cas, un départ de la Casa Blanca sera assurément sur la table.