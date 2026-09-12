OM : La direction n’en peut plus de Genesio

Après la défaite à Rennes (1-0) vendredi, Bruno Genesio s’est adressé à ses dirigeants à qu’il a demandé de la patience et de la clarté sur les objectifs. Mais à travers sa sortie médiatique, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille n’a fait qu’agacer la direction.

Ma question, elle est là : avec qui va-t-on rivaliser dans ce championnat ? C’est surtout à cette question qu’il faut répondre, a souligné l’entraîneur marseillais après la défaite à Rennes vendredi. Aujourd’hui, je ne suis pas capable de vous le dire, et ce n’est pas à moi de vous le dire. » Bruno Genesio avait besoin de vider son sac. Au micro du diffuseur Ligue 1 +, puis en conférence de presse, le coach de l’Olympique de Marseille a envoyé des messages à ses dirigeants. Le technicien nommé cet été a d’abord insisté sur la nécessité de fixer des ambitions réalistes. «, a souligné l’entraîneur marseillais après la défaite à Rennes vendredi.

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Selon lui, ce n’est pas non plus aux journalistes de trancher. On comprend donc que la question s’adresse à la direction, et peut-être plus précisément au président Stéphane Richard qui évoquait la semaine dernière son souhait de voir l’Olympique de Marseille se qualifier pour une compétition européenne. Pour Bruno Genesio, son effectif n’en a pas les moyens. Ou du moins pas encore. Le coach olympien pense son équipe capable d’évoluer au fil de la saison si ses supérieurs lui en laissent l’opportunité.

« On a eu à faire beaucoup de bricolage jusqu’ici, a-t-il rappelé. Il va donc falloir du temps. Est-ce qu’on en aura ? Je ne sais pas. » Comme Bruno Genesio l’espérait, ses déclarations ont bien provoqué une réaction en interne, mais pas celle qu’il attendait. D’après Mohamed Toubache-Ter, l’Olympique de Marseille trouve sa sortie inutile et injustifiée. « Au lieu de capitaliser sur la première période, cette sortie montre une grosse tension, c’était inutile », aurait lâché une source contactée par l’insider. Autant dire que l’ambiance n’est pas idéale avant d’affronter Besiktas et le Paris Saint-Germain la semaine prochaine.