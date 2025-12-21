om longoria veut virer quatre joueurs de toute urgence iconsport 184730 0239 1 398511
OM, Barça ou Real, une pépite va bientôt décider

Eric Bethsy
Attiré par les jeunes talents prometteurs, l’Olympique de Marseille fait partie des nombreux admirateurs du Croate Branimir Mlacic. Le défenseur central de l’Hajduk Split va bientôt trancher pour son avenir. Mais pour le moment, on ignore si le club phocéen a pris l’avantage sur ses concurrents.
Les supporters de l’Olympique de Marseille devront se montrer patients. Fidèle à lui-même, Pablo Longoria se verrait bien apporter quelques retouches à l’effectif de Roberto De Zerbi. Mais le président marseillais doit composer avec une contrainte financière. Avant de lancer les grandes manœuvres pour recruter cet hiver, le dirigeant doit d’abord pousser les indésirables vers la sortie. Ces départs permettraient au club phocéen de revenir à l'équilibre évoqué par l’Espagnol cette semaine en conférence de presse.
En attendant, la direction olympienne ne s’interdit pas d’avancer sur certains dossiers. Depuis quelques semaines, on sait par exemple que l’Olympique de Marseille s’intéresse au jeune Branimir Mlacic (18 ans). Le défenseur central de l’Hajduk Split réalise des débuts prometteurs au sein de son club formateur. Ce qui explique son énorme cote de popularité sur le marché des transferts. Le vice-champion de France est loin d’être son seul courtisan. Comme le rappelle le journaliste Ekrem Konur, l’Inter Milan, Newcastle, le FC Barcelone, le Real Madrid et le Borussia Dortmund sont également sur le coup.

Avec toutes ces opportunités, le Croate sous contrat jusqu’en 2029 est annoncé tout proche d’un départ. Mais sa destination n’a pas encore été révélée. L’Olympique de Marseille aurait-il pris l’avantage sur ses prestigieux concurrents ? Ce n’est pas vraiment la tendance de ces dernières semaines. La presse croate situait Branimir Mlacic beaucoup plus proche de l’Inter Milan. Difficile pour les dirigeants marseillais de rivaliser avec le finaliste de la Ligue des Champions. Mais ce dossier prouve au moins l’ambition et l’audace des décideurs phocéens au mercato.
Derniers commentaires

OM, Barça ou Real, une pépite va bientôt décider

la conccurence est peu rude là!

Bourg-en-Bresse-OM : De Zerbi prépare une énorme surprise

c cool ces 3 retours de longues dates ! et pas des moindres. 3 recrues. se focaliser juste sur un 10 et pourquoi pas Ordonnez en prime

La CAN supprimée, révolution en Afrique

comme un appart au Qatar par ex?

L'OM d'Eyraud flirtait avec l'amateurisme, il accuse

comment faire face à des fonds illimités et une equité inexistante? c est un pays ultra riche qui dirige la L1. l Europe et qui achete ce qu il veut et qui il veut

OM : L'affaire Longoria fait hurler de rage les arbitres

Depuis d'autres on fait pire que Longoria mais personne ne s'offusque bizarre 🤔

