OM, Barça ou Real, une pépite va bientôt décider

Attiré par les jeunes talents prometteurs, l’Olympique de Marseille fait partie des nombreux admirateurs du Croate Branimir Mlacic. Le défenseur central de l’Hajduk Split va bientôt trancher pour son avenir. Mais pour le moment, on ignore si le club phocéen a pris l’avantage sur ses concurrents.

Les supporters de l’Olympique de Marseille devront se montrer patients. Fidèle à lui-même, Pablo Longoria se verrait bien apporter quelques retouches à l’effectif de Roberto De Zerbi. Mais le président marseillais doit composer avec une contrainte financière. Avant de lancer les grandes manœuvres pour recruter cet hiver, le dirigeant doit d’abord pousser les indésirables vers la sortie. Ces départs permettraient au club phocéen de revenir à l'équilibre évoqué par l’Espagnol cette semaine en conférence de presse.

En attendant, la direction olympienne ne s’interdit pas d’avancer sur certains dossiers. Depuis quelques semaines, on sait par exemple que l’Olympique de Marseille s’intéresse au jeune Branimir Mlacic (18 ans). Le défenseur central de l’Hajduk Split réalise des débuts prometteurs au sein de son club formateur. Ce qui explique son énorme cote de popularité sur le marché des transferts. Le vice-champion de France est loin d’être son seul courtisan. Comme le rappelle le journaliste Ekrem Konur, l’Inter Milan, Newcastle, le FC Barcelone, le Real Madrid et le Borussia Dortmund sont également sur le coup.