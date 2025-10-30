ICONSPORT_275427_0082

Scandale arbitral à Paris FC-OL, La Chaine L’Equipe félicite Lyon

OL30 oct. , 12:40
parGuillaume Conte
6
L'OL peut rager après avoir gâché trois buts d'avance contre le Paris FC, ce mercredi soir (3-3). Mais il n'en est pas pris à l'arbitrage malgré une décision litigieuse, et c'est une très bonne chose. 
Il est de plus en plus rare de voir une équipe s’incliner ou perdre des points en Ligue 1 sans avoir un mot pour l’arbitrage. Tous les clubs y sont passés depuis le début de la saison, et l’officiel a toujours bon dos pour expliquer un revers. Ce mercredi soir à Jean-Bouin, la décision de M. Stinat d’expulser Abner directement à la 61e minute de jeu a beaucoup surpris. Le Brésilien a effectué un geste mal maitrisé sur Keblal, mais le tacle était glissé et sans danger. Ce n’est pas ce qu’a retenu l’arbitre de la rencontre qui a décidé de sortir le latéral de l'Olympique Lyonnais
En infériorité numérique, l’OL a vu le Paris FC revenir. La machine était lancée et même si le club parisien a aussi été réduit à 10 par la suite, les supporters lyonnais ne décolèrent pas de voir ce rouge avoir changé le sens du match. Toutefois, du côté du staff rhodanien comme chez les joueurs, on s’en voulait surtout de n’avoir pas su conserver ces trois buts d’avance jusqu’au bout, ce qui est considéré comme impardonnable par Clinton Mata. 
S’en prendre à soi-même plutôt qu’aux arbitres, voilà une initiative saluée sur La Chaine L’Equipe. « L’OL qui ne tombe dans le piège de l’arbitrage ? Surtout je ne vois ce qu’ils peuvent reprocher à l’arbitre. Ils sont en infériorité numérique, mais ils mènent 3-1 je crois au moment où il y a le deuxième rouge. Tu mènes 3-0 chez un promu, tu as le match en mains, mais le pire c’est que tu le sens venir. Il y a quelque chose mentalement. Ils s’en veulent plus à lui même qu’à l’arbitrage. Il sent que les joueurs ont lâché », a expliqué le consultant Nicolas Vilas, qui a ensuite été conforté dans sa tirade par le présentateur Giovani Castaldi. 
« S’en prendre à l’arbitrage, ils ne l’ont pas fait et c’est tout à leur honneur », a souligné celui qui anime l’émission de La Chaine L’Equipe. Une position visiblement saluée donc de la part de l’OL de ne pas s’attarder sur les décisions arbitrales lors de cette rencontre. Jorge Maciel a préféré parler des errements défensifs, l’ancienne force vive de Lyon en début de saison, qui n’est plus vraiment au rendez-vous désormais. 
6
Articles Recommandés
ol michele kang met fin aux privileges au groupama stadium iconsport 268698 0238 398306
OL

« Here we go », l’OL annonce Endrick

bordeaux bruno irles en danger iconsport 238162 0149 390065
Bordeaux

Bordeaux pose un gros problème en Coupe de France

ICONSPORT_275409_0036
PSG

Désiré Doué, bonne nouvelle pour le PSG

ICONSPORT_274587_0008
OM

OM : Halloween avant l'heure, deux flops monstrueux du mercato font très peur

Fil Info

15:30
« Here we go », l’OL annonce Endrick
15:00
Bordeaux pose un gros problème en Coupe de France
14:30
Désiré Doué, bonne nouvelle pour le PSG
14:30
OM : Halloween avant l'heure, deux flops monstrueux du mercato font très peur
14:30
TV : Riolo balance sur Neymar en direct chez Hanouna
14:00
Le Progrès défonce ce joueur qui a tué l’OL
13:40
Alerte rouge à l'OM, les joueurs ont le melon
13:20
PSG : Zabanyi, Dembélé, Pierre Ménès découpe à tout-va
13:00
Nantes : Anthony Lopes allume ses coéquipiers

Derniers commentaires

TV : Riolo balance sur Neymar en direct chez Hanouna

Je ne lui donne pas tort, mais il n a pas saisi le sens du terme detestable... On peit reprocher enormement de choe à Neymar, mais detestable est quand meme loin de le caracteriser.

TV : Riolo balance sur Neymar en direct chez Hanouna

Je ne lui donne pas tort, mais il n a pas saisi le sens du terme detestable... On peit reprocher enormement de choe à Neymar, mais detestable est quand meme loin de le caracteriser.

120 millions d'euros, une offre colossale envoyée au PSG

Eux ils envoient notre trio magique dans le rayon ventes.....sont vraiment très cons

Désiré Doué, bonne nouvelle pour le PSG

Oui les vraies échéances arriveront en février-mars, il a le temps de se retaper

Désiré Doué, bonne nouvelle pour le PSG

Bonne nouvelle ??? Vous êtes un peu tarés non ??

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

Loading