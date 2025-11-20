Endrick à l’OL, accord confirmé, des clauses tordues révélées

Endrick devrait porter le maillot de l'Olympique Lyonnais dans un peu plus d'un mois, les conformations ne cessent de pleuvoir.

Tout se met en place pour l’arrivée d’Endrick à l’Olympique Lyonnais cet hiver. A l’image de ce qui avait été fait avec Tyler Morton et son temps de jeu inexistant à Liverpool, l’OL a décidé de se placer très tôt dans ce dossier en courtisant aussi bien le joueur, son entourage que le Real Madrid. Le club rhodanien a aussi su faire jouer sa connexion brésilienne pour convaincre Endrick de faire le grand saut. Si des formations comme Chelsea tentent encore de faire capoter le deal, Lyon est très bien parti pour recruter Endrick, comme le confirme encore Le Progrès dans son édition de ce jeudi.

Mais le quotidien régional se fait aussi l’écho des informations d’O Globo, grand média brésilien, sur le transfert d’Endrick entre Palmeiras et le Real Madrid au moment de son arrivée en Espagne. Avec ce départ pour Lyon, c’est la fin provisoire de nombreuses clauses qui font partie des contrats modernes, mais dont le détail a été révélé par Globo. Ainsi, Palmeiras récupérait par exemple 75.000 euros à chaque fois qu’Endrick débutait un match ou disputait plus de 45 minutes.

Des bonus de partout, mais pas déclenchés

En cas de titre en Liga et si Endrick a débuté au moins 8 matchs, ce sont 500.000 euros qui allaient dans la poche du club de Sao Paulo. Et ainsi de suite pour chaque temps de jeu décortiqué ou chaque match remporté, ou passe décisive ou but. Un souci de moins pour le Real Madrid, qui n’en est toutefois pas à compter ses sous pour de tels arrangements, et qui surtout n’a pas beaucoup payé de bonus à Palmeiras depuis le début de la saison.

Mais à l’OL, les compteurs seront remis à zéro pour Endrick comme pour le Real Madrid, et Lyon espère bien profiter à fond du court passage du Brésilien dans la cité des Gones.