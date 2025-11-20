Transfert à 20 ME, tout s’écroule pour l’OL

L'OL cherche des candidats au départ pour équilibrer ses comptes au mercato de janvier. L'idée de voir Tanner Tessmann retrouver la Serie A est étudiée.

Après la saignée de l’été dernier, l’Olympique Lyonnais a encore annoncé le besoin de vendre des joueurs cet hiver pour rester dans les clous du programme de la DNCG prévu à l’encontre du club de Michele Kang. Les supporters se demandent bien quels sont les joueurs qui vont partir au mois de janvier, car Malick Fofana est jugé intransférable, d’autant plus que ses blessures l’ont empêché de briller cet automne.

Des joueurs à bonne valeur marchande, en dehors de ceux qui viennent de signer, il n’y en a pas tant que ça. Tanner Tessmann en fait partie, lui qui se montre moins indispensable ces dernières semaines, avec notamment quelques erreurs majeures dans les récents matchs de l’OL. La porte à un départ du joueur américain n’est donc pas fermée, même si l’intéressé se sent bien à Lyon, et se verrait plutôt continuer cette saison pour ne pas être perturbé dans une année de Coupe du monde à domicile.

La Fiorentina a fait le calcul, ça ne colle pas

Mais Tessmann fait clairement partie des joueurs bien cotés sur le marché et qui peuvent faire l’objet d’un gros transfert. La Fiorentina s’est intéressée à son cas ces derniers jours, car la Viola est en grande difficulté en Serie A avec la dernière place et aucune victoire en 11 matchs. Si la formation de Toscane a des moyens financiers pour essayer de se redresser, la somme demandée par l’OL, à savoir près de 20 millions d’euros a rapidement mis un terme au débat.

Selon la Nazione, journal de la région de Florence, les premières discussions ont bien eu lieu avec l’agent du milieu de terrain, mais si son salaire pouvait être pris en charge, le transfert est hors d’atteinte. L’ancien joueur de Venise a toujours la cote en Italie, mais il ne devrait pas atterrir à la Fiorentina, qui se dit forcément que mettre 20 ME sur un joueur avec une possible relégation en fin de saison, et donc une vente forcée de Tessmann cet été, est aussi un risque énorme sur le plan financier.