Gad Elmaleh confie son amour du Maroc et d'Achraf Hakimi

Impeccable ! Elle ne servait pas à grand choses juste à pénaliser les clubs
Enfin ! Ils en ont mis du temps...
Sauf à ce que les données soient erronées, on parle de pertes ce qui n'a rien a voir avec les investissements dans un centre de formation qui eux sont comptabilisés en investissement et amortis au compte de résultat sur la durée d'amortissement (sur un bâtiment tu peux avoir 25 ans par exemple). Donc on parle ici de pertes nettes de 500 m€ sans compter les investissements non encore amortis
Moi j’envie les …(je trouve pas de nom…) de foot 01 qui inventent des histoires Il sont jamais vraiment seuls
Possible .. et encore regarde bien cest rare quon fasse de grosse vente en général quand on vend cest que ce sont des indésirables... hormis rabiot a chaque fois quon a vendu un titulaire on l'a remplacé par meilleur les dirigeants n'ont pas pour habitude de réduire la voilure..bien au contraire
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
