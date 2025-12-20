Gad Elmaleh confie son amour du Maroc et d'Achraf Hakimi

Natif de Casablanca, Gad Elmaleh est à fond derrière le Maroc durant la CAN. Le comique ne cache pas qu'il est un fan absolu d'Achraf Hakimi, la star du PSG et du Maroc.

Il sera dimanche dans les tribunes du stade de Rabat pour le match d'ouverture de la CAN 2025 entre le Maroc et les Comores. Et, plus globalement, il ne veut rien rater du parcours des Lions de l'Atlas dans cette compétition qui va enflammer la fin d'année et le début 2026. Gad Elmaleh, c'est de lui qu'il s'agit, a le coeur qui bat pour sa sélection nationale. Comme, en plus, c'est le Maroc qui accueille cette compétition, le comique est à fond. Dans un entretien accordé au Parisien, Gad Elmaleh crie son amour à l'équipe marocaine, et encore plus avec Achraf Hakimi qu'il a forcément l'habitude de voir évoluer sous le maillot du Paris Saint-Germain au Parc des Princes.

Gad Elmaleh a les yeux de l'amour pour Hakimi

Évoquant le défenseur du PSG et de l'équipe du Maroc, qui pourrait débuter contre les Comores, Gad Elmaleh s'enflamme totalement. « Oui, j’ai eu occasion de rencontrer Achraf Hakimi, c’est un amour ! Je ne peux pas dire que je le connais mais il m’arrive de lui envoyer des petits messages de félicitations, ce genre de choses. Et il répond ! Toujours avec beaucoup d’humilité, en plus. C’est top », reconnaît le comique. Ce dernier ajoute qu'au sein de l'équipe du Maroc, il a un autre chouchou, c'est Yassine Bounou. Il est vrai que le gardien de l'Atlas est le roi de la punchline, et Gad Elmaleh ne peut qu'apprécier ce genre de joueur.

Et chez les Elmaleh le virus s'est bien propagé puisque les enfants de l'artiste de 54 ans sont eux aussi à bloc derrière le Maroc. Et cela depuis tout petit. « Si mes enfants sont attachés à cette sélection ? Oui, totalement ! Chez moi, bien sûr, j’ai tout l’attirail du supporter. Mais j’aime l’élégance marocaine, qui s’exprime dans une forme de sobriété. Je porte toujours un maillot rouge pour les matchs. Mes fils ont les leurs aussi », avoue Gad Elmaleh, qui après le match d'ouverture pourrait retourner au Maroc si Achraf Hakimi va en finale.