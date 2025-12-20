Porto officialise la signature de Thiago Silva

Le FC Porto a annoncé sur son site officiel la signature de Thiago Silva, libre de tout contrat après son expérience à Fluminense.

« Thiago Silva est la nouvelle recrue du FC Porto. L'historique défenseur brésilien fait son retour à Porto après avoir résilié son contrat avec Fluminense, où il a évolué ces deux dernières saisons » écrit le club portugais sur son site internet avant de poursuivre. « Nommé trois fois dans l'équipe type FIFA de l'année (2013, 2014 et 2015), il a été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde des Clubs 2021 et, plus récemment, nominé pour le prix The Best de la FIFA dans la catégorie Meilleur défenseur de l'année, couronnant une saison très positive à Fluminense, où il a disputé 46 matchs. Il s'engage avec le FC Porto jusqu'à la fin de la saison, avec une option pour une saison supplémentaire. Son transfert est gratuit, puisqu'il est agent libre, sans commission d’intermédiaire » se félicite le club présidé par André Villas-Boas.