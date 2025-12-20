Kylian Mbappé efface Cristiano Ronaldo dans les coeurs madrilènes

Le Real Madrid a décidé de miser sur Kylian Mbappé depuis plusieurs mois. Le génie français brille individuellement et fait le bonheur de sa direction sur le plan commercial.

Kylian Mbappé rêve de tout gagner sous les couleurs du Real Madrid, mais peine pour le moment à atteindre ses objectifs avec la Casa Blanca. Pourtant, l’attaquant empile les buts. Mais ce n’est pas suffisant pour un Real Madrid qui n’a pas encore trouvé son identité collective. Si tout n’est donc pas parfait sur le terrain, la situation est radicalement différente en dehors. La direction du club peut en effet se réjouir des ventes de maillots de Mbappé, qui dépassent celles enregistrées à l’époque de Cristiano Ronaldo.

Mbappé met tout le monde d'accord à Madrid

Ces dernières heures, L'Equipe indique que l'ancien joueur du PSG fait bien mieux que CR7 en termes de maillots vendus. Un employé du club indique même : « C'est de la folie, reconnaît un employé du Real. Il bat tous les records ». Le média rajoute que jeudi dernier, sur dix maillots achetés, sept étaient floqués au nom de Kylian Mbappé. Et le Français rassemble aussi bien les petits que les grands.

Gustavo Latorre, fondateur en 2011 de l'association de supporters « La Espaldinha » et grand fan de Cristiano Ronaldo, précise de son côté : « J'ai toujours été fan de Cristiano mais je suis encore plus amoureux de Mbappé. Il est autant tueur, mais meilleur dribbleur et met des buts plus spectaculaires. Tout le monde va au stade pour le voir jouer. Ça fait des décennies que j'y vais et je n'ai jamais vu autant de maillots d'un même joueur. 80 % des gens le portent. Moi, j'ai les deux : son n°9 et son n°10 ».

Pour totalement convaincre à Madrid, Mbappé devra désormais marquer l'histoire. A 27 ans, les attentes sont toujours plus nombreuses. Surtout qu'il manque encore à son palmarès des titres majeurs comme le Ballon d'Or et la Ligue des champions.