La CAN supprimée, révolution en Afrique

OM : La Juventus offre 25ME cash pour Hojbjerg

Sauf à ce que les données soient erronées, on parle de pertes ce qui n'a rien a voir avec les investissements dans un centre de formation qui eux sont comptabilisés en investissement et amortis au compte de résultat sur la durée d'amortissement (sur un bâtiment tu peux avoir 25 ans par exemple). Donc on parle ici de pertes nettes de 500 m€ sans compter les investissements non encore amortis