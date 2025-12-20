Monaco a besoin de 60 millions, le PSG débarque

Non retenu par son entraîneur Sébastien Pocognoli, Maghnes Akliouche représente un enjeu important pour l’AS Monaco. Le club de la Principauté doit vendre son milieu offensif pour financer un éventuel recrutement hivernal. Ça tombe bien, l’international tricolore intéresse de nombreuses formations comme le Paris Saint-Germain.

Drôle de déclaration de la part de Sébastien Pocognoli. Après sa nomination en octobre dernier, l’entraîneur de l’AS Monaco évoquait régulièrement son souhait de voir Maghnes Akliouche (23 ans) prendre davantage de responsabilités. Le Belge espérait faire de son milieu offensif un des cadres du vestiaire. Mais à la surprise générale, son discours a totalement changé vendredi. Le successeur d’Adi Hütter a subitement ouvert la porte à un départ du Français.

Monaco veut vendre Akliouche

« Je compte sur tout le monde pour la deuxième partie de la saison, mais Maghnes est libre de prendre ses décisions. Celles sur la suite de sa carrière lui appartiennent, a annoncé le coach monégasque en conférence de presse. Est-ce que j’ai demandé à mes dirigeants de fermer la porte ? Je suis heureux avec mon groupe et je ferai avec celui que j’ai après le mercato. Je m’adapte toujours. Je le fais depuis mon arrivée. » Il faut croire que Sébastien Pocognoli ne se battra pas pour retenir Maghnes Akliouche. L’entraîneur de l’AS Monaco a peut-être tout simplement compris qu’il n’aurait pas son mot à dire.

Cet hiver, le club de la Principauté espère se renforcer. Mais avant de se lancer dans un éventuel recrutement, la direction doit d’abord vendre son international tricolore, prévient le journaliste Ekrem Konur. Une aubaine pour les nombreux courtisans du Monégasque sous contrat jusqu’en 2028. Le Paris Saint-Germain fait toujours partie de la liste selon notre confrère qui cite aussi Manchester City, Liverpool, Manchester United, Newcastle, Tottenham, la Juventus Turin, l’Inter Milan, le Milan AC et l’Atlético Madrid. De quoi envisager une belle recette pour l’AS Monaco qui aimerait récolter environ 60-65 millions d’euros.