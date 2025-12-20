edf akliouche appele pour la premiere fois en bleus iconsport 266839 0087 397902

Monaco a besoin de 60 millions, le PSG débarque

Non retenu par son entraîneur Sébastien Pocognoli, Maghnes Akliouche représente un enjeu important pour l’AS Monaco. Le club de la Principauté doit vendre son milieu offensif pour financer un éventuel recrutement hivernal. Ça tombe bien, l’international tricolore intéresse de nombreuses formations comme le Paris Saint-Germain.
Drôle de déclaration de la part de Sébastien Pocognoli. Après sa nomination en octobre dernier, l’entraîneur de l’AS Monaco évoquait régulièrement son souhait de voir Maghnes Akliouche (23 ans) prendre davantage de responsabilités. Le Belge espérait faire de son milieu offensif un des cadres du vestiaire. Mais à la surprise générale, son discours a totalement changé vendredi. Le successeur d’Adi Hütter a subitement ouvert la porte à un départ du Français.

Monaco veut vendre Akliouche

« Je compte sur tout le monde pour la deuxième partie de la saison, mais Maghnes est libre de prendre ses décisions. Celles sur la suite de sa carrière lui appartiennent, a annoncé le coach monégasque en conférence de presse. Est-ce que j’ai demandé à mes dirigeants de fermer la porte ? Je suis heureux avec mon groupe et je ferai avec celui que j’ai après le mercato. Je m’adapte toujours. Je le fais depuis mon arrivée. » Il faut croire que Sébastien Pocognoli ne se battra pas pour retenir Maghnes Akliouche. L’entraîneur de l’AS Monaco a peut-être tout simplement compris qu’il n’aurait pas son mot à dire.
Cet hiver, le club de la Principauté espère se renforcer. Mais avant de se lancer dans un éventuel recrutement, la direction doit d’abord vendre son international tricolore, prévient le journaliste Ekrem Konur. Une aubaine pour les nombreux courtisans du Monégasque sous contrat jusqu’en 2028. Le Paris Saint-Germain fait toujours partie de la liste selon notre confrère qui cite aussi Manchester City, Liverpool, Manchester United, Newcastle, Tottenham, la Juventus Turin, l’Inter Milan, le Milan AC et l’Atlético Madrid. De quoi envisager une belle recette pour l’AS Monaco qui aimerait récolter environ 60-65 millions d’euros.
M. Akliouche

M. Akliouche

FranceFrance Âge 23 Attaquant

Champions League

Matchs6
Buts0
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs15
Buts3
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

L’OM vire deux joueurs et empoche 30 millions d’euros

Je ne regretterais pas le départ de Gomes. Pour CJ, je me dis qu'on pourrait lui laisser plus de temps. Il vient de championship, il a un nouveau jeu, un nouveau championnat et une pression décuplée à digérer. Il faut lui donner le temps, à mon avis.

Les fans de l'OM boycottent le Trophée des champions

En même temps, ce "trophée" est bidon.

OM : Labrune veut toujours la peau de Longoria

Un parisien pour nous refaire le coup de l'OMFP🤡?

OL : Un international vénézulien à 9ME visé par Lyon

Vous faites les fines bouches. C est un très bon joueur pour 9m c est cadeau

OM : La Juventus offre 25ME cash pour Hojbjerg

Les pertes net de 500M€ sont des pertes cumulées. On oublie de dire les montants mis pour les combler années après années.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

