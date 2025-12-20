ICONSPORT_191525_0044
OL : Un international vénézulien à 9ME visé par Lyon

OL20 déc. , 17:00
parClaude Dautel
L'OL va profiter du mercato d'hiver pour se renforcer, mais Lyon doit être prudent sur le plan financier. Le nom de Jefferson Savarino est évoqué du côté du Groupama Stadium.
C'est un joueur qui avait déjà été cité comme proche de l'Olympique Lyonnais au mercato d'hiver 2025, mais cela ne s'était jamais concrétisé. Jefferson Savarino, c'est de lui qu'il s'agit, évolue actuellement à Botafogo, le club de John Textor. Cependant son avenir va probablement passer par un transfert. Selon Ekrem Konur, le milieu offensif de 29 ans suscite l'intérêt de Sao Paulo, mais également de l'OL. Pour parvenir à un accord avec son concurrent brésilien, Sao Paulo est en mesure d'inclure Rodriguinho dans une transaction, plus du cash. Jefferson Savarino, dont la valeur est estimée à 9 millions d'euros par Transfermarkt, a encore deux ans et demi de contrat avec l'équipe de John Textor. Pour l'instant, c'est le club brésilien qui est le favori mais l'OL est dans la course précise notre confrère.
Toutefois, même si l'Olympique Lyonnais a réellement un intérêt pour Jefferson Savarino, il est tout de même difficile d'envisager Michele Kang faire affaire avec John Textor lors du mercato d'hiver. D'autant que l'on a appris récemment dans L'Equipe que l'homme d'affaires américain avait déjà utilisé de vrais faux transferts entre Botafogo et l'OL pour se faire avancer de l'argent. Un tour de passe-passe financier qui vaut actuellement à l'Olympique Lyonnais d'avoir des problèmes avec une société d'affacturage. Cependant, dans la mesure où l'opacité est totale dans la relation entre les deux clubs, il se pourrait que Botafogo puisse se servir de son international vénézuélien pour régler des problèmes avec le club rhodanien. 

L'OL a besoin d'un profil à la Savarino

Il est vrai qu'un joueur au profil de Savarino ne serait pas de trop dans l'effectif de Paulo Fonseca. Mais, l'entraîneur portugais se garde bien de trop se mêler du mercato de l'Olympique Lyonnais. Il sait bien que tout n'est pas possible, la DNCG ayant exigé que l'OL conserve le contrôle de sa masse salariale. Ce sont donc les dirigeants de l'OL qui vont gérer ce mois de janvier qui va débuter avec la spectaculaire signature d'Endrick.
Derniers commentaires

La CAN supprimée, révolution en Afrique

Bravo!! Il était temps!

Monaco tente le gros coup Jadon Sancho

Il était pourtant prometteur. Comme quoi ce n'est pas simple à gérer un changement de championnat et une pression plus importante quand on est attendu...

L’OM vire deux joueurs et empoche 30 millions d’euros

Je ne regretterais pas le départ de Gomes. Pour CJ, je me dis qu'on pourrait lui laisser plus de temps. Il vient de championship, il a un nouveau jeu, un nouveau championnat et une pression décuplée à digérer. Il faut lui donner le temps, à mon avis.

Les fans de l'OM boycottent le Trophée des champions

En même temps, ce "trophée" est bidon.

OM : Labrune veut toujours la peau de Longoria

Un parisien pour nous refaire le coup de l'OMFP🤡?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

