OL : Un international vénézulien à 9ME visé par Lyon

Bravo!! Il était temps!
Il était pourtant prometteur. Comme quoi ce n'est pas simple à gérer un changement de championnat et une pression plus importante quand on est attendu...
Je ne regretterais pas le départ de Gomes. Pour CJ, je me dis qu'on pourrait lui laisser plus de temps. Il vient de championship, il a un nouveau jeu, un nouveau championnat et une pression décuplée à digérer. Il faut lui donner le temps, à mon avis.
En même temps, ce "trophée" est bidon.
Un parisien pour nous refaire le coup de l'OMFP🤡?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Loading
🚨🆕 #Botafogo 🇻🇪 São Paulo prioritizing midfield reinforcement: target Jefferson Savarino! 👉 Swap deal could include Rodriguinho + cash. 👉 Olympique Lyonnais also interested.
🚨🆕 #TransferNews São Paulo engaged in wide transfer talks with Botafogo! 👉 Interest: Vitinho, Marlon Freitas and Savarino. 👉 Botafogo submitted formal bids for Nahuel Ferraresi & Pablo Maia. 👉 Negotiations complex, still early stage. 👉 Meeting scheduled Wednesday: