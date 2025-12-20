Thiago Silva à l'OL, le dénouement est brutal

Libre de tout contrat en ce mois de décembre, Thiago Silva a été cité du côté de l’OL. Mais l’avenir du défenseur brésilien passé par le PSG va finalement s’écrire au Portugal, où il va s’engager en faveur du FC Porto.

De retour à Fluminense il y a un an et demi après une pige de quatre ans à Chelsea, Thiago Silva va de nouveau changer de club. L’international brésilien de 41 ans est en fin de contrat et avait par conséquent le luxe de s’engager où il le souhaitait en ce mois de décembre. Son nom a énormément été évoqué du côté de l’AC Milan, où l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a laissé d’excellents souvenirs. Il a également été question de la Turquie… et de l’Olympique Lyonnais pour celui qui a porté le maillot de la Seleçao à 113 reprises.

Chez les supporters rhodaniens, on était sans surprise très favorable à une possible arrivée de Thiago Silva afin d’apporter sa qualité et son expérience à l’arrière-garde lyonnaise. Il n’en sera finalement rien puisque c’est du côté du Portugal que « O Monstro » va poursuivre sa brillante carrière. Une tendance confirmée par le journaliste Daniele Longo de Calcio Mercato , qui révèle que Thiago Silva finalise actuellement les détails de son contrat avec le FC Porto. Le projet du club portugais a retenu l’attention de l’ancien défenseur de l’AC Milan, lequel a par conséquent répondu favorable à la proposition du président André Villas-Boas.

Un très gros coup pour le FC Porto, qui récupère à moindre coût un défenseur d’une expérience colossale et d’un niveau encore très élevé malgré son âge. Du côté de l’Olympique Lyonnais, on s’est mis à rêver d’un possible coup magistral de la part de la direction avec un joueur en fin de contrat et donc accessible à un prix correct. Reste que sur le plan salarial, l’arrivée de Thiago Silva aurait sans doute été complexe à finaliser pour le board de l’OL. C’est donc avec regrets que les amoureux des Gones vont voir le défenseur de 41 ans s’engager officiellement avec le FC Porto dans les prochains jours.