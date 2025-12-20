Lens boucle un départ à 3 millions d'euros

En même temps, ce "trophée" est bidon.
Un parisien pour nous refaire le coup de l'OMFP🤡?
Vous faites les fines bouches. C est un très bon joueur pour 9m c est cadeau
Les pertes net de 500M€ sont des pertes cumulées. On oublie de dire les montants mis pour les combler années après années.
C'est comme ça en CDF il faut amener des petits poucets loin pour faire rêver le peuple
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
🚨EXCL: 🔴🔵🦣 #MLS | 🔐 Accord quasiment trouvé Lens et Colorado Rapids pour Hamzat Ojediran 💰 Transfert légèrement inférieur à 3M€ ✍️ Sous réserve de la VM et de l'obtention du visa Avec @sebnonda footmercato.net/a2842126674930…