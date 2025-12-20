Lens boucle un départ à 3 millions d'euros

Recruté par Lens en provenance de Debrecen pour 1,5 millions d’euros à l’été 2024, Hamzat Ojediran va quitter les Sang et Or lors de ce mercato d’hiver.

Pas du tout utilisé par Pierre Sage depuis le début de la saison, Hamzat Ojediran s’apprête à quitter le Racing Club de Lens. Un an et demi après son transfert en provenance de Debrecen en Hongrie, le milieu défensif de 22 ans va rebondir aux Etats-Unis. En effet, Foot Mercato nous apprend qu’un accord a été trouvé entre le RC Lens et les Colorado Rapids pour le transfert du joueur nigérian.

Ojediran va signer aux Etats-Unis

Le club américain va payer 3 millions d’euros afin de s’offrir Hamzat Ojediran. Le milieu de terrain des Sang et Or doit encore obtenir son visa et réaliser la visite médicale avant que le deal soit officiel mais à priori, le Nigérian sera le deuxième joueur à quitter Lens cet hiver après Daver Machado, lequel a rejoint Nantes il y a quelques semaines.