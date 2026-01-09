ICONSPORT_281139_0001
Endrick (OL)

Endrick à 0 euro, le coup de génie de l'OL

OL09 janv. , 12:20
parQuentin Mallet
0
L'OL a profité du mercato hivernal pour se renforcer en annonçant très tôt la signature d'Endrick sous la forme d'un prêt de six mois. Une opération qui doit coûter 1 million d'euros aux Gones, sauf si les conditions permettant de réduire ce montant sont réunies.
Avant même l'ouverture officielle de la fenêtre hivernale de transferts, l'Olympique Lyonnais est parvenu à mettre la main sur Endrick. Celui qui n'avait quasiment aucun temps de jeu avec le Real Madrid depuis l'arrivée de Xabi Alonso sur le banc (3 matchs, 99 minutes dont 77 en Coupe du Roi) a fait son arrivée en grandes pompes entre Rhône et Saône dans le cadre d'un prêt sec de six mois. Cette arrivée va faire un bien fou à Paulo Fonseca qui avait grandement besoin de renforts au poste de numéro 9 pour combler certaines lacunes au niveau de la finition générale de ses joueurs.
Concernant l'opération, les dirigeants lyonnais ont convenu d'un paiement d'1 million d'euros à leurs homologues madrilènes au titre de la prise en charge de son salaire. Une somme importante qui peut toutefois être réduite à zéro grâce à un accord contractuel spécifique.

Endrick pourrait ne rien coûter

En effet, selon les informations de The Athletic, il existe une clause dans le contrat de prêt d'Endrick qui stipule que pour chaque tranche de 5 matchs disputés par le Brésilien en tant que titulaire, le montant total du prêt sera réduit de 200 000 euros. Pour l'OL, il existe donc une possibilité de ne rien payer du million d'euros convenu au départ si son nouvel attaquant est titularisé au moins 25 fois pendant son prêt. Une situation idéale qui risque toutefois d'être très compliquée à atteindre au regard du nombre de matchs qu'il reste à disputer aux Lyonnais.

Lire aussi

OL : Endrick débarque, un gros piège menace LyonOL : Endrick débarque, un gros piège menace Lyon
Des millions grâce à Endrick, l'OL jubile déjàDes millions grâce à Endrick, l'OL jubile déjà
Ces derniers doivent encore jouer 17 matchs de Ligue 1 cette saison, mais ont aussi la garantie de faire encore 2 matchs de la phase de championnat en Ligue Europa, puis un aller-retour lors du prochain tour, ainsi qu'un match de Coupe de France face au LOSC dimanche prochain. Au total, si Endrick est titularisé systématiquement, il est sûr de pouvoir jouer au moins 22 matchs. Il manquerait donc 3 rencontres pour atteindre le quota des 25. Un total qui sera rendu possible si les Gones éliminent Lille et remportent leur aller-retour en C3 - en seizièmes ou en huitièmes de finale.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_279926_0228
OL

9 ME et l’OL tient le nouveau Morton

ICONSPORT_272416_0020
OM

OM : La Roma craque pour Robinio Vaz

ICONSPORT_278112_0031
Paris FC

Le Paris FC recrute Luca Koleosho (officiel)

ICONSPORT_281577_0059
PSG

PSG : 100 ME pour Barcola, Arsenal frappe le premier

Fil Info

09 janv. , 13:20
9 ME et l’OL tient le nouveau Morton
09 janv. , 13:00
OM : La Roma craque pour Robinio Vaz
09 janv. , 12:50
Le Paris FC recrute Luca Koleosho (officiel)
09 janv. , 12:40
PSG : 100 ME pour Barcola, Arsenal frappe le premier
09 janv. , 12:00
OM : Angel Gomes viré, Himad Abdelli va signer
09 janv. , 11:40
Une pépite à 10 ME, Rennes sort l'artillerie lourde
09 janv. , 11:20
L'OM le voulait, Lille met le paquet
09 janv. , 11:00
PSG : Fabian Ruiz, un nouveau riche veut se le payer

Derniers commentaires

L’OM trop honnête, Medhi Benatia écoeuré

Il lui choppe le pied gauche... je viens de revoir les deux actions justement pour comparer avec fofana...cest encore moins évident avec fofana que hier soir ... donc oui ferme la dans pareille situation ou va t'acheter des lunettes et un cerveau aussi au passage

L’OM trop honnête, Medhi Benatia écoeuré

Cest rouge... je dirais pas l'inverse essaye avec un autre

OM : Angel Gomes viré, Himad Abdelli va signer

Ton avis , tu vas aller le donner à Longoria et tu me donnera sa ( piquante) réponse stp... On vire pas un joueur au bout de 6 mois? C'est nouveau ça ? Si le joueur glande rien à l'entraînement par exemple, tu le payes à rien foutre pendant ses 4 ans de contrat ?

L’OM trop honnête, Medhi Benatia écoeuré

C'est contre Lyon qu'ils jouent jamais à fond

L’OM trop honnête, Medhi Benatia écoeuré

Tout le monde simule des penaltys, surtout dans les matchs à enjeu, même les plus grands joueurs en ont simulé, et pour ta gouverne je crois pas qu'il y a eu simulation hier. Tu as pas du jouer longtemps au foot toi.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading