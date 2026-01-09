Endrick à 0 euro, le coup de génie de l'OL

L'OL a profité du mercato hivernal pour se renforcer en annonçant très tôt la signature d'Endrick sous la forme d'un prêt de six mois. Une opération qui doit coûter 1 million d'euros aux Gones, sauf si les conditions permettant de réduire ce montant sont réunies.

Avant même l'ouverture officielle de la fenêtre hivernale de transferts, l' Olympique Lyonnais est parvenu à mettre la main sur Endrick. Celui qui n'avait quasiment aucun temps de jeu avec le Real Madrid depuis l'arrivée de Xabi Alonso sur le banc (3 matchs, 99 minutes dont 77 en Coupe du Roi) a fait son arrivée en grandes pompes entre Rhône et Saône dans le cadre d'un prêt sec de six mois. Cette arrivée va faire un bien fou à Paulo Fonseca qui avait grandement besoin de renforts au poste de numéro 9 pour combler certaines lacunes au niveau de la finition générale de ses joueurs.

Concernant l'opération, les dirigeants lyonnais ont convenu d'un paiement d'1 million d'euros à leurs homologues madrilènes au titre de la prise en charge de son salaire. Une somme importante qui peut toutefois être réduite à zéro grâce à un accord contractuel spécifique.

Endrick pourrait ne rien coûter

En effet, selon les informations de The Athletic, il existe une clause dans le contrat de prêt d'Endrick qui stipule que pour chaque tranche de 5 matchs disputés par le Brésilien en tant que titulaire, le montant total du prêt sera réduit de 200 000 euros. Pour l'OL, il existe donc une possibilité de ne rien payer du million d'euros convenu au départ si son nouvel attaquant est titularisé au moins 25 fois pendant son prêt. Une situation idéale qui risque toutefois d'être très compliquée à atteindre au regard du nombre de matchs qu'il reste à disputer aux Lyonnais.

Ces derniers doivent encore jouer 17 matchs de Ligue 1 cette saison, mais ont aussi la garantie de faire encore 2 matchs de la phase de championnat en Ligue Europa, puis un aller-retour lors du prochain tour, ainsi qu'un match de Coupe de France face au LOSC dimanche prochain. Au total, si Endrick est titularisé systématiquement, il est sûr de pouvoir jouer au moins 22 matchs. Il manquerait donc 3 rencontres pour atteindre le quota des 25. Un total qui sera rendu possible si les Gones éliminent Lille et remportent leur aller-retour en C3 - en seizièmes ou en huitièmes de finale.