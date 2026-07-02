Elle prend la parole, sa cote d'amour est folle

Sauveuse de l'Olympique Lyonnais, Michele Kang voit sa côte de popularité être au plus haut après sa dernière prise de parole sur les ambitions à venir de l'OL.

Michele Kang s’est prise au jeu d’une manière inattendue. Arrivée dans les valises de John Textor pour s’occuper de l’équipe féminine dont l’Américain ne voulait plus du tout, la femme d’affaire US a finalement pris les commandes de l’OL en évitant la relégation du club rhodanien l’été dernier. Avec sa gestion précautionneuse mais intelligente, elle a réussi des miracles, et notamment à sortir en un an l’OL de la galaxie Eagle Football qui battait de l’aile.

La classe de Michele Kang

Tout n’est pas réglé, mais une page est tournée et désormais le club lyonnais va pouvoir repartir sur des bases saines, même s’il reste des dettes en cours et un gros déficit à rééquilibrer. Néanmoins, au moment de lancer la saison 2026-2027, Michele Kang a tenu à s’adresser aux fans lyonnais en leur promettant des lendemains plus joyeux et moins stressants.

Elle n’est pas allé jusqu’à tenir la promesse de Jean-Michel Aulas qui évoquait un OL champion d’Europe quasiment chaque année, mais Michele Kang a bien l’intention de refaire de Lyon un club qui compte en France et sur le continent.

« Ensemble, nous allons reconstruire le club et lui redonner la place qui lui revient parmi l'élite européenne, au service de notre communauté et du football français. Avec vous à nos côtés, nous posons les fondations d'une culture de haute performance, d'unité, d'excellence et de responsabilité. Ensemble, écrivons un nouveau chapitre glorieux de l'Histoire de l'Olympique Lyonnais, un chapitre qui honore notre passé, célèbre notre présent et inspire notre avenir », a livré la nouvelle propriétaire de l’OL, qui possède une cote de popularité au sommet.

Bien entourée, avec un cadre stabilisé, Michele Kang rêve désormais de faire de l’OL un club capable de gagner, des titres et de l’argent. Sa prise de parole a en tout cas été chaleureusement saluée par les supporters lyonnais dans la foulée de sa publication. « Vous faites la fierté du club », « Merci Michele », « Elle est l’héritière de Aulas prime », « vous êtes si précieuse », « donnez lui une couronne », « un tifo pour cette grande dame », « il manquait juste l’insulte à Textor sinon c’était parfait », ont lancé des supporters lyonnais totalement sous le charme.