Bordeaux a 96 heures pour trouver 10 millions d'euros

Cette fois, les Girondins de Bordeaux sont entrés dans une semaine décisive. Après avoir fait appel ce lundi devant le CNOSF de leur relégation en Régional, le club au scapulaire doit apporter d'ici là la preuve qu'il a bien 10 millions d'euros dans ses caisses.

La semaine passée, Bordeaux avait annoncé dans un communiqué sa décision de faire appel devant le CNOSF de la décision prise par la commission d'appel de la DNCG de rétrograder le club en régional. Lassé de voir Gérard Lopez faire des promesses vaines, le gendarme financier du football n'avait pas eu d'autre solution que de sanctionner une équipe historique du football français. Mais c'est ce lundi que les Girondins ont officiellement déposé leur recours, confirme Sud-Ouest, et désormais les choses vont devoir accélérer. Car pour se présenter devant le CNSOF, les dirigeants vont devoir prouver qu'ils ont bien 10 millions d'euros dans les caisses afin de régler les échéances de la saison 2025-2026 qui ne l'ont pas été, mais également garantir le financement de la saison 2026-2027.

Sparta Capital aurait les 10ME demandés par le CNOSF