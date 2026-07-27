Italie : Thiago Motta officialisé mardi comme sélectonneur ?

Après la décision prise par la fédération italienne de ne pas confier le poste de sélectionneur à Andrea Pirlo, lié contractuellement avec une société russe, Giovanni Malago a annoncé qu'il pourrait annoncer mardi le nom du nouveau patron de la Squadra Azzurra.

Et c'est Thiago Motta qui fait désormais figure de grand favori, l'ancien joueur du PSG, étant libre de tout contrat depuis son licenciement par la Juventus en 2025. Si c'est le cas, alors Paolo Maldini et Leonardo, qui envisageaient de démissionner, devraient rester en fonction. Cependant, le nom de Roberto Mancini circule également, mais si c'est ce dernier qui est retenu, alors le duo Maldini-Leonardo passera à la trappe.