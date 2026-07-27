Italie : Thiago Motta officialisé mardi comme sélectonneur ?

Ca va bientôt s'appeler le "FC BAUMETTE"
Beaucoup le critique , il n'est pas parfait , mais quand Kang l'a gardé sur conseil de ? elle a vraiment bien fait
Pas d'argentins à Paris .ces joueurs ont une trop mauvaise image
Avec Openda , Nuamah , Fofana et Mangala 20/30 minutes en fin de match
Encore un de plus
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🚨 Update from Di Marzio on Italy’s coaching situation: 🇮🇹 There are two possible scenarios: 1️⃣ (Most likely): Roberto Mancini returns as Italy coach, with Paolo Maldini resigning and Giorgio Chiellini potentially replacing him as technical director. 2️⃣: Paolo Maldini stays,