Prolongation imminente pour la star du PSG !

Actuellement en vacances, Ousmane Dembélé s'invite dans l'actualité du PSG. En effet, le Ballon d'Or, dont le nom circulait en Arabie Saoudite, va prolonger son contrat avec le club de la capitale.

Les supporters du Paris Saint-Germain ont deux bonnes nouvelles, la première est que Luis Enrique a retrouvé une partie de son effectif, puisque la reprise de l'entraînement était programmée ce jour. Mais, la deuxième, et probablement la plus importante concerne l'avenir d'Ousmane Dembélé. Car contrairement à Bradley Barcola, qui a aussi deux ans de contrat avec le PSG, le champion du monde 2018 et Ballon d'Or 2025 a bel et bien l'intention de continuer sa carrière chez les doubles champions d'Europe. Alors que des rumeurs avaient circulé sur l'intérêt de clubs saoudiens pour la star française , et notamment d'Al-Hilal, plusieurs journalistes annoncent que finalement Ousmane Dembélé est très proche de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain.

Le PSG va rapidement boucler le dossier Dembélé

C'est notamment le cas d'Abdellah Boulma, dont les informations sur le PSG, sont toujours solides. « Sous contrat jusqu’en juin 2028, Ousmane Dembélé se rapproche d’une prolongation avec le PSG. Seuls quelques derniers ajustements restent à finaliser avant un accord définitif », précise notre confrère. Marc Mechenoua confirme qu'effectivement dès que l'attaquant de 29 ans reviendra après ses vacances, alors les dirigeants parisiens et les représentants du joueur boucleront rapidement cet accord. Une bonne nouvelle car Luis Enrique apprécie énormément Dembouz, et la réciproque est vraie, le Ballon d'Or n'ayant pas mis longtemps à comprendre ce que l'entraîneur espagnol du PSG pouvait lui apporter.

Le hasard fait que l'agent d'Ousmane Dembélé est le même que celui de Bradley Barcola, à savoir Moussa Sissoko. Ce dernier gère la carrière de l'ancien Barcelonais depuis le début et il a donc convaincu l'attaquant que l'heure n'est pas encore venue pour lui de filer vers l'Arabie saoudite. Tant mieux pour la Ligue 1 et pour le Paris Saint-Germain.