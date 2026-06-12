L’OL prépare une annonce surprise à la DNCG

Avant son passage devant la DNCG, dont la date n’a pas encore été fixée, l’Olympique Lyonnais s’active en coulisse. Le club rhodanien tente de finaliser un changement majeur dans son organigramme.

Il faut faire une grosse vente avant de passer devant la DNCG, a confirmé le journaliste Hugo Guillemet, invité de l’émission de Zack Nani. Une grosse vente, c'est entre 15 et 30 millions d'euros. » Le temps presse pour l’Olympique Lyonnais . La date de son passage n’a pas encore été annoncée mais le club présidé par Michele Kang devra présenter de solides arguments à la DNCG. Pour commencer, la direction doit sacrifier au moins un joueur avant la clôture des comptes de la saison. «, a confirmé le journaliste Hugo Guillemet, invité de l’émission de Zack Nani.. »

Avec cette estimation, le départ d’une grosse valeur marchande comme l’ailier belge Malick Fofana pourrait suffire. A moins que le jeune Afonso Moreira soit l’élément sacrifié, lui qui se rapproche du Bayer Leverkusen. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas la seule priorité de l’Olympique Lyonnais. Sans parler du mercato, la présidente Michele Kang s’active également pour devenir propriétaire du club. L’Américaine espère finaliser l’opération à temps pour la présenter au gendarme financier à la fin du mois de juin.

« Il n'y a pas encore de date pour le passage devant la DNCG. Il est prévu que l'OL passe vraiment tout à la fin parce qu'on sait ce qui se passe d'un point de vue administratif. L'OL est en train de changer de propriétaire. Il y a un processus de reprise du club. (…) Il reste une dizaine de jours parce que le dernier moment pour passer devant la DNCG, c'est le mardi 23 juin. Donc on peut imaginer que l'OL passera à la DNCG le vendredi 19 ou le lundi 22 », a indiqué le journaliste de L’Equipe, impressionné par le travail de Michele Kang et des autres dirigeants lyonnais.