OM : Stupeur, deux clubs anglais draguent Greenwood

L'OM craint des attaques pour Mason Greenwood l'été prochain. Deux clubs de Premier League ont osé franchir le pas malgré le passif du joueur anglais.

Grande forme du joueur, Coupe du monde en approche, le sujet Mason Greenwood est redevenu viral des deux côtés de la Manche. En France, l’OM profite de la grande efficacité de son attaquant pour envisager sérieusement la qualification pour les barrages de la Ligue des Champions.

En Angleterre, deux questions se posent. Mason Greenwood peut-il revenir en grâce au point de rejouer pour la sélection anglaise avec la Coupe du monde 2026 qui approche ? Et un club de Premier League parviendra-t-il à prendre le risque pour le faire revenir ?

Tuchel n'osera pas appeler Greenwood

Pour la première question, la réponse est plutôt non. Sachant que Thomas Tuchel prendrait un énorme risque de voir les polémiques jaillir à chaque apparition de son joueur s’il devait défendre le maillot d’un pays encore choqué par les images et les messages vocaux laissés à la police par sa petite amie de l’époque, depuis devenue sa femme.

Pour la seconde question, le doute est permis car en Premier League, c’est bien souvent le business avant tout. Et on estime que les critiques pourraient cesser si l’ailier de l’OM venait à empiler les buts comme il le fait avec Marseille. C’est pourquoi, selon Team Talk, deux clubs anglais sont pour la première fois venus sérieusement aux renseignements pour s’offrir le joueur olympien en fin de saison.

Greenwood rêve de Barcelone et de l'Atlético

Il s’agit de Tottenham et de West Ham, deux formations de Londres qui lui éviteraient donc un retour du côté de Manchester. Un transfert en fin de saison n’est pas impensable pour Greenwood, même si l’OM sera gourmand en raison de sa clause l’obligeant à renvoyer la moitié du montant de son transfert à Manchester United.

Toutefois, le média britannique précise bien qu’il s’agit d’une prise d’intérêt simple, histoire de tâter la température sur un tel transfert. Cela tombe bien, pour le moment Mason Greenwood ne se voit pas spécialement revenir en Angleterre. Il apprécierait notamment le fait que les géants espagnols que sont le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid tentent de le faire venir l’été prochain.